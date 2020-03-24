【新冠肺炎】惠譽：倘金融體系資本緩衝受破壞　或削香港評級

惠譽評級預計，儘管新冠肺炎疫情大流行在短期內會帶來挑戰，但香港多數銀行的風險紓解和緩衝能力將大致維持不變。但若疫情持續時間過長，以致破壞了金融體系的流動性和資本緩衝，可能會導致惠譽對香港運營環境的評估降低（目前香港銀行的運營環境為「a/穩定」）。倘若香港作為國際金融中心和美元融資樞紐的地位受到侵蝕，也會影響惠譽的評估。

惠譽指，繼上周美國再緊急減息後，全球市場出現震盪，香港銀行體系資本緩衝能力的強韌性又一次面臨挑戰。不過，自2008年全球金融危機以來，香港銀行在投資持股方面已變得更謹慎，並已建立充分的資本和流動性緩衝，應能在一定程度上緩衝因按市值計價調整而導致的短期資本流失。

對於香港金融管理局本月將香港適用的逆週期緩衝資本比率由2%下調至1%。惠譽預計，鑑於疫情全球大流行之後的商業環境較低迷，以及香港各銀行歷來在市場下行期嚴格控制自己的風險偏好，此次下調不會導致今年放貸增加。相反，惠譽預計是次下調將使資本管理更加靈活，利於銀行應對淨息差、信貸損失撥備提高、銀行投資估值波動及其對資本的影響加劇等方面的壓力。

銀行盈利能力續受壓

不過，惠譽預期，因全球政策利率和政府債券收益率將徘徊在低位，抑制再投資收益率，銀行的盈利能力將繼續承壓。隨着新冠病毒在全球的大流行，投資者避險情緒高漲，由此導致貸款需求疲軟也將繼續帶來營收方面的挑戰。

惠譽預計，今年的預期信用損失將進一步攀升，原因是銀行將更多的下行情景假設考慮在內，以反映新冠肺炎疫情帶來的負面經濟影響。短期利率波動和近期股市暴跌，可能會使銀行面臨更高的市值計價未變現虧損，並令其資本緩衝能力受壓。