【持續更新】恒指全日升863點　收復23500點

聯儲局加推「無限量寬」，兼憧憬國會快將通過2萬億美元財政刺激方案，美國股市強勁回升。道指收市漲幅達11.37%或2112點，創1933年以來最大單日升幅。同時，恒指夜期收報23101點，升1.64%或371點，高水438點。

亞洲股市今日﹙25日﹚料可延續利好氣氛，《香港01》全日緊貼市況。

【16:39】日股連升2日 重上19500點

日本股市連升2日，重上19000點，收市報19546點，升1,454點或8%，南韓KOSPI指數收市報1704點，升94點或5.9%，台灣加權指數收市報9644點，升359點或3.9%，澳洲ASX 200指數收市報4998點，升262點或5.5%，新加坡海峽指數收市報2486點，升124點或5.3%，泰國SET指數升7.1%，收市報740點。

【16:14】恒指全日升863點

港股全日勁升863點，恒指收市報23527點；國指收市報9529點，升345點，成交額為1,511.6億元。

中午已公布業績，並無宣布派發股息的瑞聲（2018），最終升4.3%，收市報40.2元。同為手機設備股的舜宇（2382）升5.9%，收市報109.5元，通達（0698）勁升12.3%。

科技股同為投資者追捧對象，騰訊（0700）升4.1%，收市報380元，阿里（9988）升3%，收市報179.7元，美團（3690）升6.1%，收市報90.75元。

金融股高收，滙控（0005）收市報46.3元，升2.7%，友邦（1299）升6.6%，收市報68.1元。

汽車股表現突出，吉利（0175）升7.3%，收市報11.98元；長汽（2333）升12.5%，收市報4.85元。

出口股方面，萬洲（0288）抽升11.2%，收市報7.34元，創科（0669）升9.5%，收市報51.05元。

【14:42】港股升幅擴大至675點 道期上揚

港股在午後升幅擴大，重上23300點，恒指最新報23339點，升675點；國指最新報9461點，升276點。

美股指數期貨上揚，道指期貨最新報20800點，升192點或0.9%，標普指數期貨最新報2444點，升6點或0.3%，納指期貨最新報7551點，跌3點或0.04%。

【13:05】美國刺激計劃達成協議 道指期貨一度轉漲

美國參議院兩黨就2萬億美元的刺激計劃，市場隨即有反應。道指期貨一度轉跌為升，最多倒升108點，高見20718點，但升勢未能持續，最新跌0.3%。納指期貨跌1%，標普期貨跌0.4%。

【12:01】港股半日升479點

港股半日升近500點，恒指中午收市報23143點，升479點；國指中午收市報9375點，升191點，成交額為801億元。

出口股今日表現強勁，申洲（2313）升10.3%，中午收市報81.05元，萬洲（0288）升8.2%，中午收市報7.14元，創科（0669）升6.7%，中午收市報49.7元。

至於今日會公布業績的瑞聲（2018），中午收市報41.7元，升8.2%；同樣在今日放榜的國壽（2628），中午收市報14.92元，升5.4%。

油股續反彈，中海油（0883）升4.5%，中午收市報7.44元，中石化（0386）升4.1%，中午收市報3.56元。

騰訊（0700）升2.7%，中午收市報375元；友邦（1299）升5%，中午收市報67.1元，滙控（0005）逆市跌0.1%。

【11:40】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報2765點，升42點或1.6%，深成中午收市報10151點，升229點或2.3%，滬深300指數中午收市報3698點，升73點或2%，創業板指數中午收市報1922點，升46點或2.5%。

【11:15】港元兌美元曾高見7.7524

港元續轉強，兌美元曾高見7.7524，最新報7.7542，升15點子。

【10:56】北京商務局稱刺激汽車消費措施未研究論證

北京推出刺激汽車消費，消息帶來汽車股上揚，惟北京市商務局表示，北京有關刺激汽車消費措施尚未研究論證，對此事給社會公眾造成誤解表示歉意。消息促使汽車股升幅收窄，長汽（2333）升9%，最新報4.7元，華晨（1114）升8.2%，最新報6.1元，吉利（0175）升4.7%，最新報11.68元，廣汽（2238）升5%，最新報7.94元，東風（0489）升4.7%，最新報5.14元。

【10:36】美股期貨偏軟 道期跌逾200點

美股三大指數期貨見回吐，道期跌逾200點或1%，報20384點；納期跌逾120點或1.6%，報7428點；標指期貨跌36點或1.5%，報2401點。

恒指升幅亦收窄至約400點。

【09:56】日股大漲逾千點

日股升幅放大，最新報19146點，升1054點或5.83%，重上19000關。

【09:50】萬洲績後抽升逾1成 體育股爆上

昨日已公布全年業績的萬洲（0288），今早獲投資者追捧，彈升13.2%，高見7.47元，最新報7.31元，升10.8%。

體育股表現突出，安踏（2020）升7.5%，最新報57.65元，李寧（2331）升11.4%，最新報20.65元，特步（1368）升6.8%，最新報2.5元，滔搏（6110）升9.9%。

港股升幅擴大，最新報23440點，升776點；國指最新報9499點，升314點。

【09:34】內地股市高開 深成重上1萬點

內地股市今早高開，上證最新報2774點，升52點或1.92%，深成最新報10188點，升264點或2.65%，滬深300指數最新報3715點，升90點或2.4%，創業板最新報1924點，升45點或2.4%。

【09:30】上證高開53點

內地股市高開，上證最新報2775點，高開53點或1.9%，深成重上1萬點，最新報10171點，2高開250點或2.5%，滬深300指數高開86點或2.4%，最新報3711點，創業板指數最新報1924點，高開48點。

【09:21】港股高開592點

美股勁升逾2,100點，以點數計為歷來最大升幅，今早港股亦隨外圍股市升勢而高開592點，恒指最新報23255點；國指最新報9427點，高開242點。

騰訊（0700）高開2.7%，最新報375元，滙控（0005）高開2.2%，最新報46.1元，友邦（1299）高開4.9%，最新報67元。

昨日收市後已公布業績的萬洲（0288），高開6.2%，最新報7.01元。

國壽（2628）即將公布業績，績前上揚，最新報14.78元。

至於同樣會在今日公布業績的電視廣播（0511）則平開，報8.4元。

【09:18】日股維持升勢

日經225指數現升4.7%或850點，報18942點。

【08:10】日股升幅擴大

日股升幅擴大，現升4.61%或834點，報18926點。韓國KOSPI指數亦升4.28%或68點，報1678點。

【08:00】日股升近2%

日經225指數開市造好，現升1.97%或355點，報18448點。

道指重上2萬大關

道瓊斯指數收盤報20704點，較上一交易日上漲11.37%或2112點；標普500指數收盤報2447點，較上一交易日上漲9.38%或209點，納斯達克指數收盤報7417點，較上一交易日上漲8.12%或557點。

板塊方面，截至收盤時排在漲幅榜前三的板塊分別航空板塊，酒店餐飲板塊以及零售板塊，其中航空板塊漲幅為19.09%且盤中最大漲幅曾超過23%。房地產信託投資基金（REITs）板塊則是當天唯一出現下跌的板塊，跌幅為11.79%。

央行大放水，黃金價格則延續了此前兩個交易日的上漲勢頭，截至美股收盤時，紐約黃金價格為每盎司1,663.44美元，漲幅為6.11%，並且最近三個交易日累計漲幅為14.1%。