美股見頂前　貝佐斯等企業高管成功套現

分析報告顯示，從2月初到3月20日，全美上市公司高管總計出售了價值約92億元（美元‧下同）的本公司股票。

分析顯示，由於標普500指數從2月19日的峰值下跌了約30%，截至3月20日收盤，這一拋售為包括許多金融業人士在內的高管們免去了總計19億元（美元‧下同）的潛在損失。

美股公司高管也開啟拋售模式。（新華社）

據查閲超4,000份與2月1日至3月19日期間美股上市公司的高管出售股票有關的監管備案文件。套現規模最大的高管是亞馬遜首席執行官貝佐斯（Jeffrey Bezos），他在2月的第一週（2月3日至7日），也就是美股見頂前不久，總共賣出了價值34億元的股票，如果他在3月20日之前一直持有這筆該公司股票，他的賬面損失將再增加3.17億元。

最新監管文件顯示，這些交易約佔貝佐斯在亞馬遜所持股份的3%。他在2月的第一週賣出的股票幾乎和之前12個月賣出的股票一樣多。

美企高管不時減持股票

未有迹象表明，這些高管出售股票是基於任何內幕消息。2020年2月，美國股市創下歷史新高，高管們經常在年初出售股票，原因包括税收和其他方面，其中包括預先設定的交易策略。但根據對監管備案文件和標準普爾全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）數據的分析，美國公司高管們出售股票的數量比2019年同期增加了約三分之一。

雖然貝佐斯的套現規模已經佔到2020年所有美股公司高管套現額的三分之一多，但出售股票的其他高管仍高達數千人。分析發現，2020年2月和3月，分別有150多名高管賣出了價值至少100萬美元的股票，而此前12個月他們沒有賣出任何股票。

此外，華爾街高管也在大肆拋售，包括貝萊德公司的CEO勞倫斯·芬克（Laurence Fink），他在2月14日當天賣出2,500萬元的公司股票，避免了至少930萬元的潛在損失。數據分析公司IHS Markit Ltd.的首席執行長烏戈拉（Lance Uggla）在2月19日前後出售了價值4,700萬元的股票。如果烏戈拉保留了這些股份，它們的價值就會縮水1,920美元。但一位發言人表示，這些股票是按照預先設定的計劃出售的。

一些出售股票的高管來自受經濟危機打擊最嚴重的行業。美高梅國際集團即將離任的首席執行長穆倫（James Murren）出售了該公司2,220萬美元的股票，避免了潛在1,490萬美元的損失。

阿波羅創辦人套現近億元

阿波羅全球管理公司聯合創始人兼董事羅文（Marc Rowan）是一位2020年套現而2019年未出售股票的高管。他在2月和3月初賣出了9,900萬元的公司股票，避免了約4,000萬元的賬面損失。一位發言人提到了阿波羅的一份公開文件，該文件描述了去年秋天實施的一項計劃，該計劃允許羅文出售股票。

上週（3月16日至20日），幾名國會議員及他們的配偶和投資顧問遭到抨擊，因為他們在國會開會討論冠狀病毒威脅後拋售了股票。

北卡羅來納州共和黨參議員伯爾（Richard Burr）聽取了有關疫情的詳細簡報。2月13日，他和妻子賣出了價值170萬美元的股票。喬治亞州共和黨參議員呂弗勒（Kelly Loeffler）也出售了一些股票。

呂弗勒的丈夫斯普雷徹（Jeffrey Sprecher）是洲際交易所（Intercontinental Exchange Inc.）的首席執行官，也是紐約證券交易所的所有者。在此期間，他出售了價值18,00萬美元的公司股票，其中包括2020年3月出售的1,500萬美元。分析顯示，相比之下，斯普雷徹2019年月均出售股票規模才不足200萬美元。根據分析，如果他持有該公司的股票，其價值將縮水約300萬美元。洲際交易所（Intercontinental Exchange）在一份聲明中說，斯普雷徹的銷售是提前安排的交易計劃的一部分。

Marsh & McLennan Cos公司首席執行官格拉澤（Daniel Glaser）出售了2,650萬美元的股票，減少了670萬美元的潛在損失。美國證券交易委員會的文件顯示，出售是按照預先設定的計劃進行的，他在前兩年的3月份也曾出售過。

債券評級公司穆迪公司首席執行長麥克丹尼爾（Raymond McDaniel）出售了價值1,000萬美元的股票，而他在2019年的月均出售規模為330萬美元。分析顯示，他在這些交易中避免了約270萬美元的賬面損失。

穆迪的一位發言人表示，麥克丹尼爾的出售是根據2019年11月出台的10b5-1規則的交易計劃，通過股票期權的自動行使進行的。