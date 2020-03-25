【新冠肺炎】IATA料今年全行業虧損1.95萬億元　籲政府提供支援

武漢肺炎疫情在全球擴散，多國先後宣布封國封區以免疫情進一步擴散，有關安排對航空及旅遊業造成極大傷害。國際航空運輸協會（IATA）將今年航空業面臨的損失，由原來的1,130億元（美元‧下同），增至2,520億元（約1.95萬億元），即今年航空業收入按年大跌44%。

航空業收入大減，受到旅遊限制及全球經濟放緩拖累。

IATA指出，最新的預測按現行出入境限制持續最多3個月，經濟在年內復甦。

IATA總幹事Alexandre de Juniac指出，航空業正面臨最嚴重危機，預料航空公司需要2,000億元流動性以渡過危機，已有部份政府採取行動，希望其他政府可以跟上步伐。

特朗普稱不會讓波音倒閉

美國政府看來會支持航空相關行業。早前已向美國政府尋求援助的波音，獲總統特朗普正面回應。他接受《霍士新聞》訪問時指出，必須暫時幫助波音，並建議波音向納稅人出售股票；又指出不會讓該飛機製造商倒閉。

波音行政總裁卡爾霍恩早前曾指出，只希望政府能提供借貸朋，或通過援助整體融資市場，讓公司擁有最多資金，維持業務運作；又指出若政府以入股作為提供財政援助條件，公司會拒絕。

此外據外電報道，波音計劃在今年5月前重新生產737 Max，並要求供應商在下月供應客機零件，最新在今年中重新投入使用，最終仍要視乎疫情。