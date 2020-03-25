美股暴漲創87年來之最的背後　兩因素左右後市走勢

道瓊斯工業平均指數勁升11.37%，創下自1933年以來的最大單日漲幅，而這也是道指歷史上第五大幅度的單日上漲。

標普500指數24日收盤報2447.33點，較上一交易日上漲9.38%，納斯達克指數報7417.86點，漲8.12%，道瓊斯指數漲2112.98點或11.37%，報20704.91點。

美股報復性反彈後，未來走勢或受兩大因素影響。（新華社）

因為一直受到信心支撐，認為第三輪財政刺激計劃很快就能夠在國會通過。然而，從上午開始，國會參議員們就開始脣槍舌戰，一直到收盤也沒來得及投票，不過，市場依舊充滿着樂觀的預期，創下近87年來的最好單日表現。

關於下一個交易日的走勢，現在還充滿了未知數，當然今天稍後的國會投票顯然是一個非常重要的影響因素，但我們不排除市場在後一天會出現「買預期，賣新聞」的現象，等財政刺激計劃通過之後反而進行獲利回吐，退出市場以現金為王。

同時，華爾街上的一些交易員也對24日的漲幅行情有些懷疑，認為當中肯定有相當程度的空頭回補交易。也就是說，此前做空股市的倉位因為24日的反彈行情，而不得不被迫大量反向做多來彌補淡倉倉位的損失，因此也是進一步推高了今天的漲幅。

大升市後翌日回吐機率達65%

如果從歷史大數據來看，當標普500指數出現如此大的漲幅後，之後的一個交易日大約有65%的概率，股市會回撤。但這只是歷史數據供大家參考，而最重要的還是基本面。

報道指出，基本面上有兩個指標，可能會左右美股接下來的行情。第一個就是市場上基本所有人都在等待一個「拐點」，這就是美國國內確診新冠肺炎人數每天增量的下降。因為一旦每天確診的增量開始下降，則意味着整體疫情的好轉。目前，在美國全國總人數當中，增量還在不斷上升，拐點還沒有到來。但是，在疫情可以說最嚴重的紐約州，最新數據顯示，24日是最近一段時間以來，首次紐約疫情出現增量的下降。因此，這個數據也在一定程度上給了交易員們一點信心，但仍需要持續看到紐約州，甚至全美國的確診案例增量持續下降趨勢，才能說服市場疫情的「拐點」已經到來，以及市場的拐點才能到來。

另外，市場等待的第二個「拐點」是3月25日這個交易日。這非常重要，因為自3月10日以來，美股已經有兩週的時間沒有出現連續兩天的上漲行情了，因此，如果25日美股能夠企穩，哪怕是小幅度的上漲，這對市場給予的信心，可以說也是非常重要的。