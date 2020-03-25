【業績快報】大新銀行去年少賺1成　有線蝕4億元

大新銀行（2356）公布2019年年度業績，股東應佔溢利為22.4億元，按年跌9.7%，派末期息35仙。大新銀行去年淨利息收入為40.73億元，按年跌2.2%。淨息差收窄14個基點至1.87%。

至於大新銀行母公司大新金融（0440）方面，股東應佔溢利為17.07億元，按年跌10.8%，派末期息1.08元。

大新金融指出去年營運收入為59.25億元，按年跌3.6%，而扣除保險索償的營運收入為56.04億元，按年跌5.1%。

統一企業去年多賺近33%

統一企業（0220）公布截至去年底全年業績，權益持有人應佔溢利為13.66億元（人民幣‧下同），按年增加32.7%，派末期息31.63分。

收益為220.2億元，按年增加1.1%，毛利率為36%，按年增加2.5個百分點。除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為34.14億元，按年增15.6%。

公司指出，積極與地方政府溝通淨取復工復產，制定內部防疫標準流程，在全員防疫過程中積極投入防疫及市場民生所需，盡早投入生產供應市場民生所需。

疫情衝擊下，宅經濟的生活方式影響了電子商務﹑宅經濟等消費至形態轉變，時勢創造機會，本集團將針對此契機作出相應對策，持續提供消費者便利與滿意度的產品。

有線去年蝕3.96億 不派息

有線寬頻﹙1097﹚公布去年業績，全年虧損收窄至3.96億元，每股基本虧損5.9仙，不派末期息。

期內，收入按年減0.2%至11.6億元。

集團解釋，與中國移動進行各種合作開拓新收入來源，以及推出電訊服務，集團於2019年的財務表現較2018年有所改善；又指，儘管收費電視及開電視頻道的廣告銷售業務受經濟不穩及負面市場情緒影響，廣告收入於年內仍保持穩定。集團已引入綜合營銷解決方案以獲取更多商機及擴大收入來源。

同程藝龍料今年首季淨收入最多跌47%

同程藝龍（0780）公布截至去年底止全年業績，權益持有人應佔溢利為6.88億元（人民幣‧下同），按年增加30%；經調整溢利為15.44億元，按年增加68.6%，不派息。

期內收入為73.92億元，按年增加40.7%。

單計去年第四季，則轉虧為盈，錄9,687.2萬元；經調整溢利為3.31億元，按年增加67.7%，收入為19.56億元，增加24.4%。

公司指出，新冠肺炎在今年1月底開始爆發，對旅遊業及其他行業造成重大打擊，對公司業務亦造成短期衝擊，按當前可用信息，今年首季預期收入淨額按年減少42至47%，惟在成本節約下，預料經調溢利為正數。公司強調僅為初步預測，並未經核數師及審計委員會審閱，因此會隨情況變化。

專業旅運盈警 或縮減分行及裁員

專業旅運（1235）發盈警。公司指，初步評估彼預料截至今年3月底止的年度，將按年大幅下降。

公司表示，由於新型冠狀病毒（「COVID-19」）所致，疫情全球爆發令形勢不斷演變且難以預測，各國政府實施了嚴格的旅遊限制，此前所未有的挑戰令本集團收益大幅減少，亦會對財務表現產生重大不利影響。管理層正積極採取措施以減少虧損，包括但不限於縮減分行網絡、減低員工成本及與業主磋商減租。

新華保險按年多賺83%至146億元人民幣

新華保險（1336）公布截至去年底全年業績，歸屬母公司股東淨利潤為145.59億元（人民幣‧下同），按年增加83.8%；派股息每股1.41元，按年增加83.1%。

公司指出去年保費收入為1,381.3億元，按年增長13%。

公司指出受到新冠肺炎疫情影響，首季線下業務幾近停滯，組織發展困難重重；並指出看到線上經營快速突破，行業自上而下應變速度及執行力大幅提升。

交銀國際去年多賺22.8%

交銀國際（3329）公布，去年盈利5.01億元，按年增長22.8%，每股盈利18仙，派末期息9仙。

期內，收益及其他收入15.7億元，按年升5.8%。

中建築國際按年多賺2成

中國建築國際（3311）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為54.13億元，升20.3%；派末期息16仙，全年派息32仙，按年增18.5%。

營業額為616.7億元，按年增加10.9%，毛利率為15%，按年跌0.6個百分點。

公司指出今年為「十三五」收官之年，會堅持全面深化改革及高質發展，持續為股東創造價值。縱使新冠肺炎流行等因素，公司所處的主要業務市場面臨挑戰，惟仍對自身競爭優勢及執行能力有信心，有能力在波動市場環境穩步向前。

SOHO中國按年少賺3成

SOHO中國（0410）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利為13.31億元（人民幣‧下同），按年跌30.8%，不派息。

去年營業額為18.47億元，按年增7.4%。

公司指出，今年會繼續提升資產運營及管理水平，實現企業價值。

永達多賺17.5% 不派末期息

永達（3669）公布，去年多賺17.5%，至14.7億元（人民幣．下同）；每股基本盈利0.8元。

期內，收入增長13.4%，至627億元。其中，售後服務收入升13.5%，至89億元。

集團不宣派末期息，指受疫情影響，以符合公司及股東整體利益為前提，建議保留資金作營運儲備，以捕捉收購兼併等業務發展機會及專注繼續發展汽車銷售服務業務。