國壽去年多賺逾4倍　末期息0.73元人民幣　預告肺炎疫情影響業務

中國人壽（2628）2019年全年業績，歸屬於公司普通股股東的淨利潤為人民幣578.93億元，按年飆升425.8%。每股收益人民幣2.05元，較2018年的0.39元大升。派末期息每股人民幣0.73元，較2018年的0.16元，大升3.56倍。

期內新業務價值為人民幣586.98億元，按年增長18.6%。收入7,294.74億元，按年多16.3%，其中已實現淨保費收入增加5.3%至5,602.78億元。

已實現淨保費收入之中，以健康險業務收入增幅最大，達24%，主業壽險業務增長2%，意外險業務增長0.7%。

投資收益大升78%

投資收益為1,690.4億，按年增加77.7%，總投資收益率為5.24%，；綜合投資收益率為7.28%，按年增加418個基點。

公司指出，截至去年核心償付能及充足率及綜合償付能力充足率分別為266.71%及276.53%。

加強對風險因素分析

公司指出，當前世界經濟增長持續放緩，仍處於國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更明顯，全球動盪源及風險點顯著增加。

國壽又指出，今年初爆發的新冠肺炎疫情，短期內對公司業務帶來一定影響，公司通過多種方式保障業務有序展開。惟中國經濟韌性十足﹑潛力巨大，公司將持續關注並積極應對疫情帶來的相關影響。今年公司會持續加強對複雜風險因素分析，努力推動公司高質量發展。