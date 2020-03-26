【業績快報】中海外按年多賺1成　潤地待轉結簽約額2239億人民幣

蒙牛乳業（2319）公布截至去年12月底止全年業績，擁有人應佔溢利為41.05億元（人民幣‧下同），按年增加34.9%；派末期息0.181元。

期內收入為790.3億元，按年增加14.6%；其中液態奶收入按年增長14.3%，奶粉業務收入增長30.8%至，冰淇淋收入下跌5.9%。

公司去年除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為74.048億元，增長37.8%。

公司又指出，新冠肺炎疫情爆發後，導致部份產品運輸線路受限制，售點運作及產品周轉受較大影響，影響今年2月及3月銷售，及上下游全供應鏈正常運作。

此外今年2至3月額外成本增加，包括為員工健康及正常復工復產額外疫情防控費用﹑額外營銷費用，以盡快降低庫存等，預料對今年上半年銷售及財務表現產生不利影明響。

由於市場及行業仍受疫情影響，公司難以量化對上半年影響。

去年多賺15% 富力將採納更溫和收購策略

富力地產（2777）公布去年業績，股東應佔溢利為96.72億元（人民幣．下同），上升15.54%；每股基本盈利為3元；派末期息0.86元，全年共派1.28元。

營業額為908.14億元，上升18.16%；年內交付銷售物業829.6萬平方米，按年增加約36%，整體平均售價減少12%至約每平方米9,610元，整體毛利率減少5.4個百分點至34.9%。

截至去年12月底，富力地產的現金為384.4億元。集團表示，儲備土地建築面積達5,800萬平方米，足夠未來4至5年開發之用，將採納更溫和的收購策略。

中海外多賺1成 全年派息增13%

中海外（0688）公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔溢利錄得416.2億元（人民幣，下同），按年增長10.3%；每股盈利3.8元，末期息每股派57港仙，連同中期息45港仙，全年派102港仙，按年多13.3%。

期內，集團合約物業銷售額增長25.2%，至3,771.7億港元，涉及合約面積約1,794萬平方米。集團於中國25個城市和香港新增53幅土地，新增總樓面面積為1,146萬平方米，當中包括香港3個啟德項目。

潤地去年多賺18.3%

華潤置地（1109）去年多賺18.3%至286.72億元（人民幣‧下同）；撇除投資物業評估增值後核心股東應佔溢利為216.5億元，按年增加12.2%。派末期息0.937元，連同中期息0.129元，按年增0.7%。

去年潤地營業額為1,477.4億元，按年增21.9%，其中來自開發物業營業額為1,272億元，按年增21%；投資物業租金收入為123.3億元，按年增26.3%。毛利率按年跌5.3個百分點至37.9%。

公司指出，截至去年底已銷售尚未結算的簽約額為2,239.3億元，其中已鎖定於今年內結算的開發物業營業額為1,286.9億元。

恒安去年利潤持平

恒安國際﹙1044﹚公布去年業績，全年多賺2.8%至39.07億元﹙人民幣．下同﹚，每股利潤3.285元。宣派末期息1.25元。

去年收入則升9.6%至224.92億元。期內，毛利率38.6%。

集團預期，木漿價格於2020年上半年將持續在低位運行，有助緩解公司的成本壓力，為毛利率持續改善提供支援。另一方面，集團將會更加積極發展全渠道零售，通過提高電商滲透率及精準行銷，滿足客戶綜合體驗需求。