美股現新「牛」　道指收市急升1300點

隔夜美股走勢波動，道瓊斯指數收市升近500點。亞太區股市回落，A股三大指數跌0.5%至0.8%，恒指亦跌174點。

【04:25】波音續成升市動力

受到華府2萬億美元刺激經濟法案有望在國會通過，刺激波音公司（Boeing）的表現持續強勁，收市報180.55點，升13.80%

【04:05】美股臨尾發力 道指急升超過6.3%

美股臨近收市時突然發力，道指持續升勢，最終收市報22552.17點，升1351.62點，升幅6.38%。總計連續三個交易日的升市表現，道指創下1931年10月以來最佳連續三個交易日漲幅，亦比三日前的低位累漲兩成，結束史上最短的熊市。

納指收市報7797.54點，升413.24點，升5.60%；標普500指數報2630.07點，升154.51點，升幅6.24%，並創下自1933年4月以來最佳的三個交易日表現。

【03:30】金價升1.1%

美國上周首次申領失業救濟人數錄得破紀錄的328萬人，反映經濟情況或轉差，美元滙價回軟，避險工具黃金價格回升，紐約4月期金收市每盎司報1651.2美元，升17.8美元或1.1%；5月期銀收市每盎司報14.676美元，跌19.7美仙或1.3%。

【01:59】美股午後升幅收窄

美股周四午後升幅稍為收窄，道指升幅不足1000點，波音股價一度抽升17.25%，暫為表現最強的道指成分股。

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情對美國經濟帶來莫大衝擊，勞工部公布當地新申領失業救濟人數達到破紀錄的328萬人，遠超市場人士原來預期的150萬人，但投資者憧憬將有更多刺激經濟措施。美國國會參議院通過2萬億美元救巿方案；G20將啟動5萬億美元提振經濟計劃；聯儲局主席鮑威爾安撫市場，強調聯儲局彈藥未用盡，局方會繼續動用所有工具應對疫情造成的經濟放緩，相信經濟會反彈。

【01:37】歐股收市造好

歐洲股市普遍以升幅收市，英國富時指數報5815.73點，升2.24%；德國DAX指數報10007.50點，升1.35%；法國CAC指數報4543.58點，升2.51%。

而在美股方面，三大指數的升幅在中午過後出現收窄，目前報22024.88點，升824.33點，升幅3.89%；納指報7597.28點 ，升212.99點，升幅2.88%；標普500指數報2568.88點，升93.327，升幅3.77%。

【00:27】道指中午時段升5%

美股升勢在中午交易時段曾一度輕微回落，但整體持續向好，道指報22271.83點，升1071.28點，升幅5.05%；納指報7671.13點，升286.83點，升幅3.88%；標普500指數報2592.97點，升117.41點，升幅4.74%。

【23:30】三大指數升幅擴大

美股的升幅擴大，道指升過千點，目前報22217.21點，升1016.66點，升幅4.80%；納指目前升3.84%或283.72點，報7668.01點；標普500指數報2588.45點，升112.89點，升幅4.56%。

【22:45】G20：不惜一切代價 將疫情損害降到最低

為應對「新冠肺炎」（又稱武漢肺炎）疫情，二十國集團（G20）今天（26日）召開特別峰會，討論各國應對疫情的最新對策。據報道，國家主席習近平於峰會上強調，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退，要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業和供應鏈穩定。

會後G20領導人發表聯合聲明，稱不惜一切代價採用所有可行的政策工具，將新冠病毒大流行對經濟及社會損害降到最低，會要求G20的央行行長及財長，研究G20行動方案以應對疫情，並致力加強國際貿易合作。

聲明又承諾，採取一切必要衛生措施，尋求確保充足的資金以控制新冠病毒大流行的情況。

【22:18】道指重上22000點

道指升勢持續，一度升至22105點水平，最新報22053點，升852點或約4%；納指升3%；標普升3.8%。

【22:07】道指升逾750點

道指升幅持續擴大，最新升750點或3.5%，報21950點；納指升216點或3%，報7601點；標普升83點或3.4%，報2559點。

波音升逾11%，為表現最好的道指成分股；美國運通升逾8%，可口可樂升逾7%，蘋果公司升1.3%。

恒指夜期最新報23632點，升457點，高水280點。

【21:30】美股升勢延續 道指早段升逾200點

美股連升2日後，今日延續上日升勢，道指早段升239點或1%，報21440點。標普升26點或1%，報2501點，納指升80點或1%，報7464點。

美股航空股抽上，達美航空升3.8%；美國航空升4.1%；聯合航空升4%。波音續漲逾8%。

疫情對美國經濟帶來莫大衝擊。勞工部公布當地新申領失業救濟人數達到328萬人，遠超市場人士原來預期的150萬人。（資料圖片）

【21:08】道指期貨倒升

道期反彈，最新報21124點，升98.5點或0.5% 。標普500指數期貨亦升3點或0.1%，報2,470點。納斯達克100指數期貨升28點或0.4%，報7,496點。

【20:53】道指貨期跌幅收窄

新申領失救濟人數數據公布後，道指期貨跌幅收窄，最新報20911點，跌115點，標普期貨跌21點或0.9%，報2445點，納指期貨跌48點或0.6%，最新報7419點。

【20:50】美國新申領失業救濟人數328萬人

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情對美國經濟帶來莫大衝擊。勞工部公布當地新申領失業救濟人數達到328萬人，遠超市場人士原來預期的150萬人。

有關數據破盡歷來紀錄，而在上一周，新申領失業救濟人數為28.2萬人，當時仍未反映疫情對當地就業市場衝擊。

至於能夠減少數據扭曲的4周平均數顯示，新申領失業救濟人數為173.1萬人，而上周為2.75萬人。

【20:08】歐洲跌幅擴大

歐洲股市跌幅擴大，三大指數跌幅均逾2%，英國富時指數最新報5573點，跌115點或2%，德國DAX指數最新報9626點，跌247點或2.5%，法國CAC指數最新報4326點，跌106點或2.4%。意大利MIB指數險守17000點，最新報17007點，跌238點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6825點，跌117點或1.7%。

美國三大指數期貨跌勢加劇，道指期貨最新報20654點，跌372點或1.8%，標普期貨最新報2418點，跌49點或2%，納指期貨跌116點或1.6%，最新報7351點。

【19:04】歐洲三大指數向下

歐洲股市向下，英國富時指數最新報5596點，跌92點或1.6%，德國DAX指數最新報9702點，跌173點或1.8%，法國CAC指數最新報4364點，跌68點或1.53%。意大利MIB指數最新報17141點，跌101點或0.6%，IBEX指數最新報6876點，跌66點或1%。

美股期貨亦向下，道指期貨最新報20927點，跌98點或0.5%，標普期貨最新報2442點，跌25點或1%，納斯達克指數最新報7408點，跌59點或0.8%。

【16:01】道期跌逾300點 科技股盤前偏軟

道期午後跌幅持續擴大，曾跌逾400點，現跌約320點，企20700點水平。美國大型科技股盤前偏軟，蘋果跌0.9%，報243.37美元；微軟跌0.7%，報145.97美元；Facebook跌1%，報154.65美元。另外，Tesla盤前跌2.8%，報525.6美元；波音續升3.3%，報164美元。

【16:00】歐洲主要股市挫逾2%

英國富時100指數跌3.5%；德國DAX指數挫2.5%；意大利MIB富時指數升2 %；法國CAC指數跌2.2%。