中石油去年少賺14%　稱國際油價大跌將不利銷售收入及利潤

中國石油（0857）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔淨利潤456.8億元（人民幣‧下同）﹐按年少13.9%。營業收入逾2.51萬億元，按年多6%，每股盈利0.25元，擬派末期息加特別派息合共每股0.06601元。

期內營業收入上升，主要原因是大部分油氣產品銷售量增加及價格下降綜合影響。去年原油平均實現價格為每噸3,162元，按年跌1.6%。天然氣平均實現價格為每千立方米1,313元，按年跌4%。

集團去年生產原油9.093億桶﹐按年增2.1%。生產可銷售天然氣3.908萬億立方英尺，按年增長8.3%。實現油氣當量產量15.6億桶，按年增長4.6%。煉油與化工板塊實現經營利潤137.64億元，比2018年的447.01億元下降69.2%。資本支出2,559.7億元。2019年集團單位油氣操作成本為每桶12.11美元，比2018年的12.31美元下降1.6%。

肺炎疫情下 成品油需求減

公司展望，預計今年受地緣政治緊張局勢、國際貿易的不確定性、氣候變化以及世界多國疫情等因素影響，全球經濟面臨下行風險；全球石油市場供需保持寬鬆，國際油價低位運行，存在進一步下行的可能性；中國經濟運行受到疫情明顯影響，但穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。

公司指，今年1月以來，疫情對中國經濟造成較大影響，也對集團產生較大影響：成品油市場需求下降，天然氣市場需求增速放緩，原油、成品油、天然氣價格大幅下降，油氣產業鏈運行管理更加複雜、困難等。集團成立了疫情防控工作領導小組，及時安排疫情防控各項措施，保護員工生命健康，安全平穩有序推進生產經營；深入開展開源節流降本增效，控制資本性支出和成本費用，優化債務結構，積極促銷推價，加快發展國內天然氣業務等，盡力減少疫情造成的損失，努力實現長期可持續發展。

國際油價狂瀉不利銷售收入及利潤

本月初以來，因石油減產聯盟未達成減產協議，加之世界經濟受疫情影響前景不樂觀，國際原油價格大幅下跌，此對集團銷售收入和利潤產生不利影響，集團積極採取措施應對原油價格波動風險，努力保持生產經營平穩健康發展。