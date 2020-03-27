【持續更新】港股高開低走　全日升131點

美首領失業救濟人數創歷史新高，惟在各國央行齊出猛招，兼憧憬華府有更多措施出台下，隔晚美股連升3日，道指收升1351點（6.38%），報22552點，3日累漲兩成。港股夜期則收報24020點，升845點，高水668點。

美股回穩，利好亞股表現，《香港01》今日﹙27日﹚繼續全程緊貼市況。

【16:31】港股全日升131點

港股今日高開低走，全日升131點，收市報23484點；國指收市報9504點，升57點。

【15:14】內地股市走勢個別 上證升7點

內地股市個別發展，上證全日收市報2772點，升7點或0.26%，深成收市報10109點，跌45點或0.45%，滬深300指數收市報3710點，升12點或0.32%，創業板指數收市報1903點，跌23點或1.21%。

【14:33】日股全日升逾700點

日本股市今日高收，日經指數收市報19389點，升724點或3.9%，南韓KOSPI指數收市報1716點，升31點或1.8%，台灣加權指數收市報9698點，跌37點或0.4%，澳洲ASX 200指數收市報4842點，跌270點或5.3%。

美股三大指數期貨跌幅收窄，道指期貨最新報22264點，跌84點或0.4%，標普期貨最新報2593點，跌15點或0.6%，納指期貨最新報7784點，跌60點或0.8%。

【13:22】港股升幅收窄

港股在午後升幅收窄，恒指最新報23474點，升122點；國指最新報9520點，升73點。

午後已公布業績的潤泥（1109）升3.4%，最新報8.92元，忠旺（1333）午後轉跌5%，最新報2.45元，碧桂園（2007）跌3.2%，最新報9.08元。

重磅股騰訊（0700）升0.1%，最新報382.2元。

道指期貨跌幅擴大，最新報21938點，跌410點或1.8%，標普期貨最新報2555點，跌52點或2%，納指期貨最新報7701點，跌142點或1.8%。

【12:03】恒指半日升281點

港股續上揚，恒指中午收市報23634點，升281點；國指最新報9594點，升147點，成交額為665.46億元。

長和系今早表現強勁，長和（0001）升5.7%，中午收市報53元，長實（1113）升5%，中午收市報41元，長建（1038）中午收市報40.55元，升4%。

內房股續上揚，已公布業績的融創（1918）升2.1%，中午收市報38.2元，碧桂園（2007）升5%，中午收市報9.24元，潤地（1109）跌3.1%，中午收市報31.3元。

金融股方面，友邦（1299）升2.6%，中午收市報69.35元，滙控（0005）無升跌，中午收市報45.7元，國壽（2628）升1.9%，中午收市報15.4元。

科技股方面，騰訊（0700）升0.5%，中午收市報383.6元，阿里（9988）升2.3%，中午收市報185元。

【11:56】內地股市半日高收 上證重上2800點

內地股市半日高收，上證中午收市報2803點，升39點或1.4%，深成中午收市報10269點，升113點或1.1%，滬深300指數中午收市報3757點，升59點或1.6%，創業板指數中午收市報1934點，升8點或0.4%。

【10:26】港股升幅收窄至127點

港股升幅收窄，恒指最新報23479點，升127點；國指最新報9524點，升76點。

【09:30】內地股市高開 上證挑戰2800點

上證最新報2792點，升28點或1%，深成最新報10300點，升145點或1.4%，滬深300指數最新報3746點，升48點或1.3%，創業板指數最新報1955點，升28點或1.5%。

【09:22】港股高開416點

美股連升3日，今早港股亦隨之高開416點，最新報23768點；國指高開186點，報9633點。

騰訊（0700）高開2.1%，最新報390元，阿里（9988）升2.8%，最新報186元，滙控（0005）高開0.7%，最新報46元，友邦（1299）升2.1%，最新報69元。

【09:18】美國三大指數期貨跌

美股三大指數期貨於亞洲交易時段下跌，道指期貨最新報22064點，跌284點或1.3%，標普期貨最新報2578點，跌30點或1.2%，納指期貨最新報7759點，跌84點或1.1%。

【09:08】日股升幅收窄至2%

亞太區股市早段普遍上揚，日經指數升359點或1.9%，最新報19024點，南韓KOSPI指數最新報1738點，升52點或3.1%，澳洲ASX 200指數最新報5099點，跌14點或0.3%。

【08:18】美匯續向下 兌日圓險守109水平

美匯指數持續回落，最新報99.31，跌0.04%；美元兌多種主要貨回軟，兌日圓最新報109.19，跌0.36%，歐元兌美元最新報1.1042，升0.09%，英鎊兌美元最新報1.2187，跌0.13%，澳元兌美元最新報0.607，升0.12%，美元兌韓圜跌1.38%。

油價在亞洲交易時段上揚，紐約期油每桶最新報23.08美元，升2.1%，布蘭特期油每桶最新報26.69美元，升1.3%。

金價回軟，紐約期金每盎司最新報1,646.8美元，跌0.81%；現貨金最新報1,625.9美元，跌0.33%。

【08:04】日股高開近2%

日經225指數開盤漲1.9%後，升幅放大，現升3.23%或602點，報19266點。

鮑威爾︰彈藥不會耗盡

G20宣布將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，美國2萬億美元紓困方案有望在國會通過，加上聯儲局主席鮑威爾揚言「彈藥不會耗盡」，美股繼續急升，道指連升第三日，收升1351點（6.38%），報22552點；標指及納指分別升6.24%及5.60%，收報2630點及7797點。