中國首2個月規模以上工業企業利潤下降38.3%

中國家統計局公布，1月至2月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額4,107.0億元人民幣，按年下降38.3%。

1月至2月份，中國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1,465.4億元（人民幣‧弄同）按年下降32.9%；股份制企業實現利潤總額3,158.8億元，下降33.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額796.3億元，下降53.6%；私營企業實現利潤總額1,208.3億元，下降36.6%。

中國1月至2月份採礦業實現利潤總額553.1億元，按年下降21.1%；製造業實現利潤總額3005.7億元，下降42.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額548.2億元，下降23.2%。

37個行業利潤下跌

1月至2月份，中國在41個工業大類行業中，4個行業利潤總額按年增加，37個行業減少。主要行業利潤情況如下：煙草製品業利潤總額按年增長31.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長28.3%，石油和天然氣開採業增長23.7%，農副食品加工業增長2.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降87.0%，汽車製造業下降79.6%，電氣機械和器材製造業下降68.2%，化學原料和化學制品製造業下降66.4%，通用設備製造業下降62.3%，紡織業下降59.3%，專用設備製造業下降55.1%，煤炭開採和洗選業下降45.6%，非金屬礦物製品業下降37.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降34.4%，電力、熱力生產和供應業下降19.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

1月至2月份，中國規模以上工業企業實現營業收入11.62萬億元，按年下降17.7%；發生營業成本9.77萬億元，下降17.8%；營業收入利潤率為3.54%，按年降低1.17個百分點。

2月末，中國規模以上工業企業資產總計114.97萬億元，按年增長6.3%；負債合計64.74萬億元，增長5.3%；所有者權益合計50.23萬億元，增長7.6%；資產負債率為56.3%，按年降低0.6個百分點。