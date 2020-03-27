《全球金融中心指數》：香港跌出三甲未止排名第6　輸上海新加坡

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布最新《全球金融中心指數》報告，全球十大金融中心排名順序發生較大改變，香港排名首次降至全球第6，較去年9月的報告排名跌3位。上海首度超越香港，由全球第5升至第4位，新加坡則降至全球第5。紐約、倫敦繼續佔據第1及第2位，東京由去年9月第6位，升至第3位。

今次報告顯示，排名頭6位的城市，得名均不及對上一份報告，其中香港得分大減34分至737分，為排名頭6位的城市中，跌幅最大。作為香港主要競爭對手的新加坡，其得分減少24分至738分，以1分之微力壓香港排第5。至於位列第1及第2的紐約及倫敦，分別減少21及31分。至於瑞士日內瓦得分則增加23分至729，讓其排名大幅上升17位至第9位。

雖然香港排名及得分下降，但是在五大競爭力指標中，仍位列前茅，其中在營商環境及人力資本排名第3，聲譽及綜合一項，排名第4。在基礎建設及金融發展水平，分別排名第5及第6。

港府：網上受訪者按觀感評分

對於今次香港排名跌至第6名，港府發言人回應指，去年的社會事件為香港帶來前所未有的挑戰，這些事件以及海外人士如何看待這些事件，可能影響了香港在網上問卷調查中的得分和整體排名。

發言人表示，今次的報告指出，各金融中心的排名有較大變化，可能反映不確定的國際貿易情況，以及受地緣政治和當地動盪事件的影響。港府注意到在所述5類競爭力領域中（即營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合），香港的排名在其中4方面或全部方面，也高於一些總排名較香港高的金融中心。然而，在指數的網上問卷調查中，受訪者按其觀感作出評分，香港得分的下降幅度，則較前5名金融中心更為顯著。

發言人指，展望未來，港府會致力回應外界對香港的觀感問題、澄清疑慮，且會加大力度，推廣香港持續是全球領先金融中心的地位和通往中國內地市場的門戶。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。最新一期報告評估了108個金融中心。香港的整體評分為737分，總排名為全球第6位，較去年9月排名下跌3位。