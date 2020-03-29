【新冠肺炎】汽車銷售額暴跌　中國推出8項舉措穩車市

綜合內媒報道，3月28日，在國務院聯防聯控機制發布會上，中國商務部市場運行和消費促進司副司長王斌表示，疫情在短期內對汽車消費產生了較大影響，1月至2月，社會零售總額中的汽車銷售額按年下降了37%。

王斌表示，中國目前已經採取了八方面穩定汽車消費的政策措施：一是促進汽車限購向引導使用政策轉變；二是支援購置使用新能源汽車；三是全面取消二手車限遷政策；四是鼓勵實施汽車以舊換新；五是推動農村車輛消費升級；六是加快更新城市公共領域用車；七是推動取消皮卡進城的限制；八是加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設。

受疫情的影響，中國汽車市場成交量低迷。（新華社）

中國汽車流通協會表示，3月中國汽車市場成交低迷，恢復緩慢。經歷了2019年的車市寒冬後，2020年中國車市在新冠肺炎疫情影響下繼續低迷。

除終端需求外，疫情的影響也同時波及汽車整體產業鏈，上游零部件、整車廠商產能空置率高企，成本上升，資金壓力驟升。下游經銷商展廳客流恢復緩慢，新增訂單按年下降超80%。

3月廠商目標按年下降38%

受此前疫情的影響，廠商更為審慎地制定銷售策略。根據經銷商調研，3月廠商目標按年下降38%。3月上旬，經銷商綜合復工率約為50%，預計到月底綜合復工率有望達到七成以上。

調研顯示，2月底經銷商庫存300萬輛左右，按月1月基本持平，3月的經銷商補庫存也面臨巨大壓力。此外，儘管政府擬出台車市刺激政策，但實際落地生效預計要到二季度；公共出行逐步恢復，但消費者購車信心在3月底內很難回歸正常。

中國汽車流通協會預計，車市在4月或5月之後才會逐漸回暖。業內人士期待，疫情之後汽車市場能夠重現生機。