【新冠肺炎】思捷6家歐洲附屬公司申破產保護　下周一復牌

思捷環球﹙0330﹚表示，由於最近爆發新型冠狀病毒（COVID-19）（「全球性大流行病」），很多國家已實施公眾衛生措施及多項嚴厲的行動以緩和全球性大流行病擴散。由於將近所有歐洲國家的公眾生活受到全面限制，該等嚴緊的措施已導致本集團在歐洲的所有店舖，以及將近所有集團的特許經營及批發合作夥伴可控制銷售點的店舖關閉，這對集團的銷售繼續造成重大負面影響。

思捷指，集團的歐洲附屬公司的情況進一步嚴重惡化，因該等公司目前僅靠疲弱的電子商務產生營業額，然而薪金、租金及營運成本持續累積。

為了保障集團（尤其歐洲附屬公司）之償付能力和資金流動性，以及在全球性大流行病期間，集團業務仍能持續運作而作出一項主動性和前瞻性的措施，於2020年3月27日，根據德國破產法例第 270b 條，公司的6間附屬公司已申請啟動財產保護訴訟程序，即是自行管理重組程序，而該程序只適用於資金仍然有流動性的企業。

下周一復牌

於2020年3月27日，主管法院已對相關附屬公司的財產保護訴訟程序申請作出回應並已實施臨時自行管理，以允許相關附屬公司繼續管理其資產。重組計劃將有助將相關附屬公司的負債大幅減少至可持續及可管理的水平，並符合集團的業務需要。

思捷的通告又指，面對全球性大流行病帶來前所未有的挑戰，管理層專注於優化及精簡集團業務，以使其變得更強大，更精簡及更健康，從而更好地把握全球性大流行病之後出現的市場機會。集團正在積極探索各種途徑來加強其財務狀況：例如，其已根據德國及其他歐洲國家有關當局針對全球性大流行病宣布的財務援助計劃申請支助。 其亦將繼續尋求進一步的融資方案，並與所有債權人緊密合作，以實現所有利益相關方的最佳共識重組。 倘若相關附屬公司成功獲得足夠資金以可持續發展，該訴訟程序將告一段落。

思捷環球已向聯交所申請下周一早上9時起恢復股份買賣。