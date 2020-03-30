【業績快報】石藥送紅股每5股送1股　永利澳門去年少賺19%

永利澳門去年少賺19% 料疫情不利業績

期內娛樂場收益308.5億元，按年下跌9.5%，佔經營收益總額的85.3%；非娛樂場收益為53.1億元，按年下跌3.3%，佔經營收益總額的14.7%；融資收益減少26%至7,605萬元。

集團表示，因新冠肺炎娛樂場業務曾暫停營運，目前賭枱及角子機等設備已全面恢復，疫情爆發已經及將會對集團經營業績有不利影響，鑑於疫情日後潛在 擴散或緩和的程度及時間，以及防護措施的實施或解除尚不確定，無法合理估計對未來經營業績、現金流量或財務狀況的影響。

世茂去年多賺23% 派末期息85港仙

世茂房地產（0813）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為108.98億元（人民幣‧下同），按年增23.4%；派末期息85港仙，全年派息1.45港元。

公司去年核心業務淨利潤為153.25億元，按年增加30.6%，年內股東應佔核心業務淨利潤為104.78億元，按年增加22.5%。

該公司去年簽約額為2,600.7億元，按年增加47.6%；簽約面積按年增加37.1%至1,465.6萬平方米。

呷哺呷哺少賺38% 末期息0.046元人民幣

呷哺呷哺（0520）截至去年底的年度業績公告，擁有人應佔年內利潤總額2.88億元（人民幣‧下同），按年跌37.7%，末期股息0.046元。

收入為60.3億元，按年跌27.4%。

合興去年多賺0.6% 上半年放慢開店步伐

在華北地區經營吉野家的合興集團（0047）公布全年業績，盈利為1.04億元（人民幣，下同），按年增加0.6%，每股盈利為1.07分，派末期息0.248港仙。

期內營業額為21.03億元，按年上升5%，整體同店銷售增長達1.3%，主要由於外送服務銷售增加。集團表示，期內透過淨增加38間店擴充店舖網絡，並將外送營業額提高，惟促銷活動增加、主要經營成本及第三方平台收費上漲，令集團盈利能力承壓。目前集團共有597間分店。

集團表示，疫情令集團若干店舖暫時停業，截至今年2月底止兩個月，同店銷售增長較年有所下跌，並產生虧損，又預期疫情爆發將不可避免地對今年的財務表現產生不利影響。合興在今年上半年會放慢開店的步伐，把資金集中在保障營運上。

裕元核心溢利按年跌13%

裕元工業（0551）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔溢利為3億元（美元‧下同），按年跌2%，末期息70港仙，按年跌36.4%，連同中期息，全年派息1.1港元。

公司指出去年營業收入為101.05億元，按年升4.2%，擁有人應佔經常性溢利為2.82億元，下跌13.3%。

公司指出今年製造業務及零售業務面對更多不同挑戰。除已影響製造業務現有不確定因素，特別是國際貿易政策及改變，以及消費者趨勢迅速轉變外，最近COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情對公司營運產生最大影響，並對今年上半年營業收入及業績產生負面影響。

該公司又指出，位於內地的工廠已恢復生產，預料生產基地需要一段時間才回復至正常水平。

瑞房去年核心溢利減24%至23億元人民幣

瑞安房地產（0272）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利為19.06億元（人民幣‧下同），按年增1%，派末期息8.4港仙，連中期息，全年派息12港仙。

期內瑞安核心溢利為23.23億元，按年減少24%。

公司指出去年租金及相關收入為22.51億元，按年增加12%；連同合營及聯營公司持有物業為25.73億元，增長17%。

瑞房指出，合約物業銷售額為125億元，按年減少44%；若不包括其他資產處置，則減少14%。

公司指出，今年可供出售的物業面積為36.3萬平方米，由公司應佔權益可售面積為23.57萬平方米。

中生製藥去年基本溢利31億元人民幣

中生製藥（1177）公布截至去年底止全年業績，歸屬母公司持有者應佔溢利為27.1億元（人民幣‧下同），按年跌70.1%，公司指出盈利倒退與2019年缺少大額一次性分階段收購收益。派第四季股息2港仙，全年派息8港仙。

該公司又指出歸屬母公司持有者應佔基本溢利為31.32億元，按年增10.2%。

中生製藥指出，去年收入為242.3億元，按年增長16%。

華潤電力多賺66.8% 末期息34.8仙

華潤電力（0836）公布去年全年業績，按年多賺66.8%至65.9億港元。

潤電去年營業額為約677.6億港元，按年跌11.9%。末期息每股34.8仙。連同去年10月已派發中期股息每股0.2港元，2019年股息總額為每股0.548港元。

石藥去年多賺逾2成

石藥集團（1093）去年多賺逾2成。截至去年12月底，股東應佔溢利多賺20.6%至37.14億元（人民幣‧下同），末期息20港仙。公司指出送紅股，每5月送1股。

去年收入為221億元，按年增加24.8%，毛利為159.1億元，按年增長35.6%。

公司指出去年來自成藥收入為179.4億元，按年增32.8%，維生素C收入為19.21億元，按年增7.7%，來自抗生素收入跌19.1%至8.78億元，其他收入為13.65億元，按年增1.7%。