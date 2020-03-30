【新冠肺炎】渣打中銀分行派籌疏導客戶　分隔等候區座位

渣打（2888）表示，即日起銀行已加強分行的防疫措施，包括分隔大堂等候區的座位，保持人與人之間有適當距離；實施客戶分流安排，有需要時會向客戶派籌疏導輪候服務之客戶，客戶可於指定時間回來而毋須在分行輪候；客戶進入分行前需配戴口罩，職員亦會為客戶量度體溫。該行會提供酒精搓手液供客戶使用。

渣打分隔大堂等候區座位。（渣打提供）

中銀：實施客戶分流 秩序良好

中銀香港（2388）表示，全力配合目前社區防疫工作，在分行實施了特別的客戶分流及排隊安排，包括以派籌方式疏導輪候服務的客戶，以及分隔等候區的座位等，讓排隊的客戶保持適當距離及縮短客戶在分行逗留的時間，今早分行秩序良好，感謝客戶諒解及配合。

該行會為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須佩戴口罩。該行會繼續留意疫情發展，採取適切的措施，又建議客戶可考慮優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

銀行公會：密切關注香港疫情發展

香港銀行公會表示，一直密切關注香港疫情發展，不時檢視現有措施，作出適切應變安排。因應最新的社區防疫工作需要及金管局的指引，銀行會繼續貫徹執行適當的措施，以減少在分行聚集的人流，減低社區傳播風險，包括調整輪候服務的安排、暫停部分銀行服務，以及加強防疫衞生措施等。