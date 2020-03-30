【持續更新】道指升近700點　強生領跑　油價急挫

亞太區股市今日普遍向下，剛進入夏令時間的歐洲，亦承接亞洲股市跌幅在早段低走。《香港01》與大家跟蹤歐美股市最新表現。

【04:10】油價跌至2002年以來新低

俄羅斯與沙特阿拉伯的增產行動未有平息，加上巿場仍然憂慮新型冠狀病毒疫情衝擊需求，油價急挫，跌至2002年以來的18年新低。紐約期油一度跌穿20美元，低見19.27美元，收市報每桶20.09美元，下跌6.6%；倫敦布蘭特期油收報22.76美元，跌8.7%。

【04:05】美股反覆向上 市場避險情緒回落 科技股造好

雖然COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但由於各國相繼推出刺激措施，市場避險情緒回落，科技股造好，帶領美股反覆向上，道瓊斯工業平均指數收巿報22327.48點升690.7點或3.19%；納斯達克指數收報7774.15點，升271.77點或3.62%；標準普爾500指數收報2626.65點，升85.18點或3.35%。

多隻道指成份股造好，知名的衛生產品及藥物生產商強生（Johnson & Johnson）受追捧，勁升9.85美元或8.00%至133.01美元，領跑其他成份股，公司表示新冠病毒疫苖可以在9月進行人體測試，預期2021年初推出市場；默克製藥、微軟均漲逾6%，但波音跌超過5%。

【02:57】歐洲股市造好

歐洲股市造好，泛歐指數Stoxx 600收市報314點，升1.28%，化工股及醫療健康股價分別升逾3%，英國富時100指數收市報5563點，升53點或0.97%；法國CAC指數收市報4378點，升27點或0.62%；德國DAX指數收市報9815點，升183點或1.9%；意大利MIB指數收巿報16872點，升49點或0.30%；西班牙IBEX指數收巿報6659點，跌118點或1.74%。

【02:15】經濟師指美國失業率或升至32%

聖路易斯聯儲銀行經濟師Miquel Faria-e-Castro預測，在最壞情況下，新冠肺炎疫情可能令美國減少4700萬個職位，失業率升至32.1%。

【01:25】道指升逾400點

道指最新報22109.94點，升473.16點或2.19%；納指報7724.76點，升222.38點或2.96%；標普500指數報2607.36點，升65.89點或2.59%。

【22:55】恒指夜期升逾200點持續高水

美股三大指數齊漲，道指最新升1.3%；納指漲2.3%；標指抽高1.6%。恒指夜期跟隨走上，最新升逾200點，高水約50點。

【22:20】道指回升逾200點

道瓊斯工業指數最新升1.1%或240點；納斯達克指數升2.1%；標普500指數升1.6%。個股方面，強生升逾6%；微軟漲5%；英特爾升6.3%；熱炒股Zoom抽高6%。

【22:09】美財長：現為長線投資美國的好時機

美國財長努欽表示，因疫情大規模爆發，美國經濟將出現經艱難的一季，但經濟基本因素穩健，是長線投資者向美國投資的好時機。他又指，本周開始3,500億元的中小企貸款計劃，企業將收到申請援助的詳情，若計劃資金不足，特朗普政府已準備向國會申請更多資助。

【22:00】避險情緒未消散 美債匯走強

美元指數升約0.9%，重返99水平；至於避險資產之一美國10年期國債，最新孶息率為0.63%，反映市場避險情緒仍然高漲。

【21:40】波音領跌 道指率先「翻紅」

波音最新挫逾一成，低見143.7美元，拖累道指倒跌近0.3%。納指最新升0.7%；標普升0.4%。

【21:35】航空郵輪股捱沽

達美航空、美國航空、聯合大陸航空最新跌6%至9%；嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪、挪威郵輪最新插8%至10%。至於重磅波音再挫7%，下試150美元水平。

【21:30】美股開市升約1%

道瓊斯工業指數最新升0.8%；納斯達克指數升1.2%；標普500指數升1.2%。

【20:45】道指期貨再度上揚

道指期貨轉強，最新報21597點，升160點或0.8%，標普期貨升26點或1.1%，最新報2550點，納指期貨最新報7655點，升86點或1.2%。

【19:33】英國股市跌幅收窄 德股上揚

歐洲股市進一步收窄，英國富時指數最新報5466點，跌44點或0.8%，德國DAX指數升8點或0.1%，最新報9640點，法國CAC指數最新報4316點，跌35點或0.8%，意大利MIB指數最新報16684點，跌138點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6695點，跌81點或1.2%。

【18:16】美股期貨表現反覆 歐洲股市跌幅收窄

美股三大指數期貨個別發展，道指期貨微跌20點；納指期貨升18點；標指期貨升1點。

英國富時100指數跌0.7%；德國DAX指數挫0.2%；意大利MIB富時指數跌0.2%；法國CAC指數跌0.8%。

【16:11】道指期貨再轉跌

美國三大指數期貨再轉跌，道指期貨跌146點或0.7%，最新報21290點，標普期貨最新報2513點，跌11點或0.4%，納指期貨最新報7547點，跌21點或0.3%。

【15:30】歐洲主要股市跌逾1%

英國富時100指數跌1.7%；德國DAX指數挫1.2%；意大利MIB富時指數跌1.9%；法國CAC指數跌2.2%。