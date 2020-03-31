【業績快報】卓悅去年蝕1.29億元　全體員工須放至少5天無薪假

卓悅（0653）公布全年業績，期內營業額為14.59億元，按年下跌18.7%，錄卓悅去年擁有人應佔虧損1.29億元，2018年則虧損3,961.3萬元，每股虧損3.8仙，不派息。

集團表示，隨著新型冠狀病毒爆發，本地零售市場預計因恐慌氣氛受到嚴重及重大影響，集團已採取措施，包括重組營業時間，全體員工均須放至少5天無薪假，及考慮於合約到期時削減同一地區表現不佳的商店。於期末，卓悅於香港、澳門及廣州合共有37間店舖。

長城汽車去年少賺13.6%

長城汽車（2333）公布，去年少賺13.6%，至45億元（人民幣．下同），每股收益0.49元。期內，總收入按年跌3%至962億元。

公司指，汽車行業經歷了連續兩年的下滑，並且由於新冠肺炎疫情等因素影響，經濟存在下行壓力，在汽車行業去產能、去庫存及消費增速下滑的背景下，2020年整體汽車市場仍將會波動探底。

味千去年少賺71.6% 疫情帶來嚴重負面影響

經營味千拉麵的味千（中國）（0538）公布全年業績，純利1.56億元（人民幣‧下同），按年大跌71.6%，每股盈利0.14元，派末期息0.049元。

期內營業額上升7.9%至25.6億元；毛利率減少3.1個百分點至72.3%。截至去年12月底，公司餐廳總數目為799間，按年增加33間。

集團指，因新冠病毒疫情，集團自1月起關閉餐廳，即使3月1日起已重開其部分餐廳，但由於市場氣氛，該等餐廳仍未以正常產能營運，集團大部分業務位於中國內地，已對集團營運活動產生嚴重負面影響。

譽宴去年蝕7,100萬元 決定半數酒樓不再續約

經營中式酒樓的譽宴集團（1483）公布全年業績，期內收入為4.62億元，按年增加12.5%，股東應佔虧損7,100萬元，去年同期則虧損2,726萬元，每股虧損12仙，不派息。

期內中式酒樓及婚禮業務收益按年跌38%至2.32億元，環境維護業務收入大升6.1倍至2.26億元。截至去年12月底，集團總共經營四家「譽宴」酒樓，期內關閉5間位於銅鑼灣、黃大仙及北角的酒樓，出售2家於銅鑼灣及觀塘的酒樓，並於開設1間位於沙田酒樓。

集團表示，受新冠肺炎疫情影響，預期今年中式酒樓經營將面對更大挑戰，旺角2間「譽宴」決定於今年2月租約屆滿後不再續約，由於兩家酒樓的表現持續不盡人意，亦積極與業務夥伴磋商於緩解措施。

凱知樂去年虧損8,221萬人幣 籌備香港第5間樂高店

LEGO中港代理商凱知樂國際（2122）公布，截至去年12月底止虧損8,221萬元（人民幣‧下同），去年同期則虧損8,238萬元，每股虧損10.28分，不派息。期內收入為16.5億元，按年增加3.6%，毛利率則由去年的42.6%下降至39.7%。

集團表示，目前正籌備香港第5間樂高認證專門店的開業及其他項目，隨著疫情爆發，調整戰略目標的優先次序及制訂執行計劃，以反映是次大流行病對於市場的影響。

中交建去年賺200億人幣

中國交通建設（1800）公布截至去年底止，母公司所有者應佔利潤為200.94億元（人民幣‧下同），按年增加1.4%，派末期息0.23276元。

公司指出去年收入為5,525.4億元，按年增加13.1%；毛利為691.31億元，增加7%，營業利潤為340.71億元，升2.3%。

中交建表示，去年新簽訂合同額為9,626.8億元，按年增加8.1%；其中在海外地區新簽合同額為1,958.3億元。截至去年底止手頭持有未完成合同額為1.99萬億元。

佳兆業去年多賺67% 末期息10港仙

佳兆業集團（1638）公布，去年多賺67%，至46億元（人民幣．下同），派末期息每股10港仙。

期內，總收益增加24%，至480億元。毛利增加24%，至138億元，毛利率28.8%。合約銷售增加25.8%，至881億元。

嘉里物流去年多賺55%

嘉里物流﹙0636﹚公布截至去年12月底年度績，股東應佔溢利增長55%至37.88億元，每股盈利2.21元，建議末期息每股18仙。

期內，收入增加8%至411.39億元。嘉里物流去年核心經營溢利增長17%至27.65億元。

嘉里物流指，預期當全球大流行受到控制後，環球供應鏈將極度混亂。隨著世界各地的供應鏈轉趨本地化，以支援日常必需品供應為主，集團指，可憑藉在中國大陸、香港、台灣、泰國及其他亞洲國家的廣闊市場覆蓋，較能適應市場的變化，受各國封關所帶來的影響亦相對較少。

集團補充，分拆Kerry Express Thailand在泰國證券交易所獨立上市的計劃正在進行中。

中通服按年多賺5%

中國通信服務 （552）今日公佈截止去12月底的年度業績。股東應佔溢利為30.49億元（人民幣‧下同），按年增長5.1%，派末期股息及特別股息，分別是每股0.1321元及0.0264元，去年合計股息為每股0.1585元，分紅比例為36%。

公司指出去年經營收入達到1,174.1億元，較去年增長10.6%；其中電信基建服務收入為646.89億元，按年增12.8%，業務流程外判服務收入為366.37億元，按年增4.4%，應用﹑內容及其他服務收入為160.9億元，增長17.3%。自由現金流逾42.4億元，增長約17.4%，毛利率和淨利潤率分別為11.7%和2.6%。