中國首2月服務進出口總額按年下降11.6%

中國商務部網站公布，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年首2個月中國服務貿易出現下降，但貿易逆差延續了2019年以來的縮小勢頭，結構改善。

具體數據方面，中國2020年1月至2月服務進出口總額為7,403.1億元（人民幣‧下同），按年下降11.6%。

其中，出口2,750.7億元，下降6%；進口4,652.3億元，下降14.6%。主要呈現以下特點。

服務貿易逆差繼續縮小。1月至2月，中國服務進口和出口均呈現下降態勢，但服務出口總額降幅小於進口8.6個百分點。服務貿易逆差縮小24.6%至1,901.6億元，按年減少620.9億元。

知識密集型服務貿易顯示出較強的抗衝擊能力。1月至2月，中國知識密集型服務進出口額2,765.7億元，增長1%，佔服務進出口總額的比重達到37.4%，提升4.7個百分點。其中，知識密集型服務出口額1,591.8億元，增長5%，佔服務出口總額的比重達到57.9%，提升6.1個百分點，電信計算機和信息服務知識產權使用費、其他商業服務出口分別增長5.7%、41.3%和1.3%；知識密集型服務進口額1,173.9億元，下降4%，佔服務進口總額的比重達到25.2%，提升2.8個百分點。

部分服務領域進出口受疫情影響明顯。1月至2月，旅行服務進出口額2,563.3億元，下降23.1%。運輸服務進出口額1,463.1億元，下降4.4%。建築服務進出口額288.2億元，下降28.4%。