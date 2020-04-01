華爾街預言家：美元恐大幅貶值並步入熊市

據外媒報道，「華爾街預言家」兼歐洲太平洋資本行政總裁的Peter Schiff警告，美元或大幅貶值並步入熊市。

Peter Schiff指，近期市場及投資者只聚焦於美國股市，及持續憂慮歐美等地國家的疫情。情況引發市場擔憂全球經濟會否陷入停滯。

近期，美股亦因全球各國所推出的大規模刺激政策而錄得過山車般的走勢。他警告，美元可能出現暴貶，市場或將步入熊市，但投資者均未開始注意。

他指，美元一旦步入熊市，將給美國經濟帶來更多難題。1970年代美元暴跌了近70%，意味着股市、債市及房地產等一切以美元計價的資產都會出現貶值。利率水平上升，繼而進一步拉低債券價格。相比1970年代，近十年來美元表現將更顯疲弱，美國金融狀況將更糟糕。

稱印鈔不可能解決問題

1970年代美元宣布脫離黃金，令到美元大跌，但美元仍為儲備貨幣。在1980年代享有發行為全球貨幣的特權，而當前美元可能被踢出儲備貨幣的行列。若預期兌現，那麼，美元僅是一種貨幣而已。

到時，美國的所有人都要遵守的同樣經濟規則。假若消費者想消費，美國就需進行生產；若需要借貸，就需要儲蓄，而並非「印銀紙」能解決。當在美元購買力降低的情況下，已退休的美國人或有需要重返工作崗位，未退休的人亦有需繼續工作至最後。