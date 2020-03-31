希瑪眼科全年少賺2.67%　受累於昆明及上海眼科醫院虧損

希瑪眼科（3309）公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔溢利錄得4,143.5萬元，按年下跌2.67%；每股盈利3.96元；末期息每股派2仙，按年持平。

期內，收入錄得5.76億元，按年增長34.2%；其中香港業務收入增長30.7%，至2.85億元。而內地營運收益以港元計錄得37.8%增幅，主要由於深圳及北京眼科醫院的收益增長強勁，加上昆明及上海眼科醫院全面投入業務營運所致。

由於年內於收購昆明的1間眼科醫院，以及上海的1間眼科醫院及3間診所，均產生虧損，拖累全年純利下跌。倘撇除北京眼科醫院產生虧損淨額1,300萬元、寶安衛星診所的700萬元、昆明醫院產生虧損淨額1,160萬元，以及上海的醫院及3間診所產生虧損淨額800萬元，集團全年可錄得7,870萬元淨利潤。

疫情導致旗下診所醫院關閉

對於疫情發展，集團稱COVID-19新型冠狀病毒今年1月爆發後，開始對集團於香港及內地的業務產生負面影響，其中內地政府實施限制、隔離及封城措施， 集團大部分診所、日間手術中心及醫院有部份病人取消預約，香港的手術中心及診所則關閉3至6天，而內地的醫院關閉3至6周。

管理層認為，鑑於全球爆發疾病及其進展不斷變化，現階段無法可靠估計爆發疾病所造成的整體財務影響。集團正專注控制營運成本，盡可能延遲資本開支。