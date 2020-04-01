國務院常務會議：對中小銀行定向降準　提前下達地方專項債額度

中國國務院總理李克強周二（31日）主持召開國務院常務會議，確定再提前下達一批地方政府專項債額度，帶動擴大有效投資；部署強化對中小微企業的金融支持；要求加大對困難群體相關補助政策力度。

在當日召開的中國國務院常務會議指出，「面對國內外疫情（新冠肺炎COVID-19）和世界經貿形勢急劇變化對中國經濟發展帶來嚴重衝擊的新挑戰，要加大財政貨幣政策調節力度。」

加大高鐵等基建投資依然是拉動經濟增速上行的重要方案。（新華社）

會議指出，要進一步增加地方政府專項債規模，在前期已下達一部分今年專項債限額的基礎上，抓緊按程序再提前下達一定規模的專項債，按照「資金跟着項目走」原則，力爭二季度發行完畢。

會議確定，強化對中小微企業普惠性金融支持。增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元（人民幣‧下同），進一步實施對中小銀行定向降準，引導中小銀行將獲得的全部資金以優惠利率向中小微企業貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較重產業的信貸投放。支持金融機構發行3,000億元小微金融債券用於發放小微貸款。引導公司信用類債券淨融資比上年多增1萬億元。促進中小微企業全年應收賬款融資8,000億元。

為促進汽車消費，會議確定，一是將新能源汽車購置補貼和免徵購置税政策延長2年。二是中央財政採取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。三是對二手車經銷企業銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%徵收增值税。