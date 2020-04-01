滙豐控股早段跌穿40元　取消派息　兼料首季信貸損失增加

滙豐控股﹙0005﹚取消第4次股息 ，兼今年不派息。受消息拖累，滙控股價受壓，今早開市報41港元，跌3.15元或7.13%，上午9時半過後更跌穿40元，報39.85元，跌4.3元或9.74%。

董事會表示遺憾

滙豐指，董事會今日﹙4月1日﹚接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發 2019 年第四次股息。英國其他銀行集團亦接獲類似要求。

董事會明白新型冠狀病毒疫情對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，以及滙豐在協助客戶渡過這場危機並保留資源以備於復甦時用作投資所擔當的重要角色。滙豐擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但當前局勢極不明朗，難以評估疫症的持續期及影響。

因此，董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月14日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元。就取消派息對股東（包括香港、英國及世界各地的個人股東）所造成的影響，董事會表示遺憾。

今年不派息不回購

董事會亦決定，在 2020 年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

董事會於更充分了解疫情的全面影響，以及環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後，會重新檢討 2020 年的普通股股息政策及支付安排。除以上因素外，董事會亦會考慮滙豐根據內部財務預測及模型所作的分析。

滙豐致力支持營運所在經濟體（特別是香港和英國兩個本位市場）的客戶。董事會深信，滙豐加強其支持客戶的實力後，長遠而言將具有更佳增長潛力。

預期信貸損失將增加

滙豐將於 2020 年 4 月 28 日（星期二）公布 2020 年第一季業績。在艱難的經濟環境下，集團首季業績仍然穩健，而且信貸業務至今表現良好。然而，由於新型冠狀病毒疫情對全球，以至對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響，滙豐預期制訂保險產品業務的列賬基準收入，及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整將會受到影響，而預期信貸損失亦將會增加。

在英國監管局敦促下，渣打、滙控、巴克萊、蘇皇及萊斯等銀行亦已宣布不派息安排。