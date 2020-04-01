【持續更新】獅王滙豐及同業渣打停派息　早段跌幅逾7%

恒指權重股匯控﹙0005﹚及渣打﹙2888﹚雙雙宣布因應英國監管當局要求，取消派息及回購安排，消息拖累恒指表現。《香港01》今日﹙1日﹚緊貼大市動向。

【09:56】日股跌184點 澳洲股市揚逾3%

亞太區股市走勢個別，日經指數跌184點，最新報18732點，南韓KOSPI指數最新報1756點，升3點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5240點，升163點或3.2%，台灣加權指數最新報9703點，跌5點或0.05%。

【09:43】內地開市變幅不大

內地股市變幅不大，上證最新報2751點，升1點或0.06%，深成最新報10010點，升48點或0.48%，滬深300指數最新報3695點，升8點或0.21%，創業板指數最新報1875點，升3點或0.14%。

【09:43】港股跌幅曾擴大至逾300點

港股受累滙控（0005）宣布停派息拖累，跌幅曾擴大至逾300點，恒指最新報23358點，跌245點；國指最新報9543點，跌51點。

銀行股今早普遍向下，中銀（2388）跌0.5%，最新報21.35元，創興（1111）插4.4%，最新報10.04元，大新銀行（2356）最新報6.63元，跌1.8%，東亞（0023）跌0.7%，最新報16.56元，恒生（0011）跌2.4%，最新報129.3元。

【09:39】滙控及渣打跌幅擴大

滙控（0005）及渣打（2888）兩大英資銀行宣布停止派去年第四季或末期息，並預告今年不派息及回購，今早大幅低開後跌勢擴大，滙控跌穿40元，低見39.8元，最新報39.95元，跌9.5%；渣打則險守40元，最新報40.1元，跌7.2%。

【09:20】滙控低開7%

恒指低開237點或1.01%，報23365點。國指則低開119點或1.25%，報9474點。

其中，權重股滙控﹙0005﹚取消派第四次息及今年派息，股價大瀉7.1%或3.15元，報41元。

【09:10】日股挫逾1%

日經225指數低開1.68%，現仍挫1.47%或278點，報18638點。