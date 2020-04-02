油價暴跌下的首波崩潰浪潮：美國頁岩油廠商申破產保護

美國懷汀石油公司（Whiting Petroleum）4月1日在美國申請第11章破產保護，成為國際油價價格戰爆發以來，首個倒下的美國大型頁岩油廠商。

Whiting Petroleum在聲明中表示，由於沙特與俄羅斯的油價戰，以及新冠肺炎疫情的衝擊，導致了原油和天然氣價格的「嚴重低迷」，因此公司必須進行財務重整。

美國原油庫存急增

據財經網站「Investing.com」4月1日報道，美國能源情報署周三（4月1日）公布，美國國內石油庫存增加1,380萬桶，是預估的三倍多，油價因此進一步承壓。

截至4月1日，美國布蘭特原油期貨下跌1.02美元或3.9%，報每桶25.33美元；美國原油期貨下跌0.35美元或1.7%，報每桶20.13美元。

油價目前接近2002年以來最低，目前新冠肺炎疫情已經導致全球經濟放緩，削弱石油需求。原油期貨3月月線創下史上最大跌幅，第一季則是暴跌近70%。

美國石油協會3月31日公布的數據顯示，上週（3月23日至3月29日）美國原油庫存增加1,050萬桶，遠超分析師預估的增加約400萬桶。

而石油輸出國組織（OPEC）內部內部分歧擴大，令供應過剩疑慮升温。

Whiting Petroleum仍擁近6億美元現金

作為第一家因油價戰爭而申請破產保護的廠商，Whiting Petroleum表示，這家頁岩氣生產商表示，其資產負債表上有5.85億美元現金，可以在不影響員工的情況下運營業務。

該公司已與部分債權人達成協議，透過削減公司約22億美元的債務，來交換重整後公司的部分股權，股東權益將將取得3％重整後公司的新股。

Whiting Petroleum也表示公司將繼續保持營運，相關供應商，合作伙伴及員工都將不遭受破產重整影響，並預計2020年將生產約4,200萬桶原油。

據悉，Whiting Petroleum總部設在丹佛，是北達科他州巴肯產油區的主要頁岩油開採公司之一，也是科羅拉多州規模最大的石油生產廠商。