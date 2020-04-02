美股又大跌　道指暴瀉近千點　高盛料美國次季GDP大幅倒退

美國的冠狀病毒確診超20萬例，市場擔心疫情蔓延造成的封鎖隔離與經濟停滯時間可能比預期更長。美股周三（4月1日）收跌，道指暴跌近1000點。

美股收盤，道指跌973.65點，或4.44%，報20943.51點；納指跌339.52點，或4.41%，報7360.58點；標普500指數跌114.09點，或4.41%，報2470.50點。

根據Worldometer最新統計，新型肺炎的全球確診人數超過91.81萬，死亡人數超過4.6萬人。美國確診病例增至逾20.5萬例，累計死亡逾4,500人，超越中國及法國，成為全球第三多死亡病例國家。

根據美國白宮推測，全美將有10萬至24萬人死於疫情。美國總統特朗普（Donald Trump）3月30日在白宮記者會表示，面對疫情，減慢病毒傳播的努力是生死攸關，每名公民都要作出犧牲，並預計美國人在未來兩週將會過得非常艱難，希望民眾做好準備，以及遵從政府發出保持社交距離的指引。

數據方面，美國小非農出爐，3月ADP就業人口減少2.7萬，創2010年1月以來最低水平。預期減少15萬，前值修正為增加17.9萬人。

美國4月1日發佈的3月Markit製造業PMI終值為48.5，預期為48，前值為49.2，創2009年8月以來新低。Markit表示，3月份製造業PMI以及新訂單指數均創2009年8月以來新低。

投行高盛3月31日進一步大幅下調美國第二季經濟預估，預測美國第二季度的國內生產總值（GDP）將按月下降34%，並預計到2020年年中失業率將升至15%。