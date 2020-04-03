【新冠肺炎】持續回暖　3月中國物流景氣指數大幅回升

中國物流與採購聯合會4月2日公布了3月份中國物流業景氣指數。在中國國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控形勢明顯向好、企業復工復產進程不斷加快的帶動下，3月份物流業景氣指數也明顯大幅回升。3月份中國物流業景氣指數為51.5%，較2月回升25.3個百分點；中國倉儲指數為52.7%，較2月回升13.7個百分點。

據《上海證券報》報道，中國物流信息中心主任何輝認為，3月份，隨着中國疫情防控形勢明顯向好，市場需求連連釋放，物流業景氣指數有了大幅回升，物流業務量、庫存周轉次數、設備利用、固定資產投資、從業人員、資金周轉、企業效益、業務活動預期等都有了明顯好轉。從地區看，東部、中部、西部物流活動都有好轉，東部地區回升更快。從行業看，物流各細分行業景氣狀況都有不同程度的好轉。從企業規模看，大中小微物流企業復工復產進程都在加快，但大中型企業由於實力更加雄厚，抗壓能力強，復工復產進程更快。

值得關注的是，物流行業運營成本上升更為突出，經營困難加大，迫切需要有效政策扶持。此外，從業人員指數雖然回升，但員工返崗率較低。3月份，從業人員指數為50.2%，比2月回升20.1個百分點。大中型物流企業從業人員返崗率恢復速度較快，但小微型物流企業抗壓性較弱，返崗率較低。

中國物流行業景氣指數上升預示中國經濟持續回暖復甦。（新華社）

從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數均有明顯回升，尤其是業務活動預期指數回升至58.1%，反映出企業對未來預期較為樂觀，物流活動回升進一步看好。

另據4月1日公布的數據顯示，3月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.1，較2月的歷史低點回升9.8個百分點，顯示製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度仍較為有限。

中國財新網的報道稱，這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的3月製造業PMI錄得52，較2月回升16.3個百分點。