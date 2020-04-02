【新冠肺炎】中國發布醫療物資出口新規　升級質量監管

在一些國家抱怨中國防護設備質量和檢測盒精度後，中國正加大監管力度，加強對出口醫療物資質量的把關，幫助全球應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）。

中國商務部、海關總署、國家藥品監督管理局聯合發佈公告，自4月1日起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體温計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的質量標準要求。

3月28日，在巴基斯坦伊斯蘭堡國際機場，工作人員卸載中國捐贈的醫療救治物資。 （新華社）

浙江康力迪醫療用品公司法人代表陳連節4月1日接受中國媒體《環球時報》採訪時表示，新規定將有效減少或杜絕不合格口罩的出口，正規醫療資質的企業對醫用口罩生產的原材料、生產過程、管理流程等都有嚴格把控。「我們公司生產的正規醫用口罩已經出口到意大利、西班牙、荷蘭等國，出口數量達到幾千萬，沒有發生任何質量問題。」

早前，荷蘭衛生部3月28日發表聲明指，3月21日收到130萬個標明「KN95」等級的中國製口罩，但當局經兩次測試，發現口罩未能緊貼臉部及過濾病毒功能不合格。而首批60萬隻口罩已分發到各地醫院供醫護使用。當局緊急下令全部收回，並將更嚴格地檢驗。

此外，據澳洲廣播公司4月1日報道，澳洲邊境執法局開始對中國製造的劣質口罩和防護服進行查扣。