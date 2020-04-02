【美股】紐約期油創單日最大升幅　三大指數尾市回勇

歐美股市在4月2日經歷過山車，受到中港股市造好刺激，歐洲主要股市亦跟隨高開，美股早段由跌轉升。不過及後傳出石油減產「羅生門」，外界一度質疑沙特及俄羅斯會否真的達成協議，但仍無阻紐約5月期油急升24%，並令三大指數在收市前發力，最終升超過1.7%。

【04:44】Tesla首季表現超出預期

Tesla公布今年第一季業績，指生產了102,672輛汽車、付運88400輛汽車，創下公司表現最佳的首個季度。受到消息刺激，Tesla股價在交易後時段急升12.48%，報511.19美元。

【04:05】美股收市前回勇

美股三大指數在下午表現反覆，更曾跌穿上個交易日的收市價，不過之後傳出沙特與俄羅斯或達成減產石油的消息，刺激股市回升。道指收市報21413.44點，升469.93點，升幅2.24%；納指報7487.31點，升126.73點，升幅1.72%；標普500指數升56.4點或2.28%，報2526.90點。

至於捲入造假數的瑞幸咖啡，收市報6.40美元，跌19.80美元，跌幅75.57%。

【02:45】油巿減產遭質疑 美股升幅收窄

巿場憧憬油巿減產，道瓊斯工業平均指數早段一度反覆抽高逾500點，但新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續，確診病例突破百萬，加上美國上周首次申領失業救濟人數創新高，美股升幅逐步收窄，道指最新報20952.89點，升9.38點或0.04%，標普500指數報2477.58點，升7.08點或0.29%，納斯達克指數報7343.87點，跌16.72點或0.23%。

美國總統特朗普在Twitter帖文表示，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話後，預計沙特阿拉伯與俄羅斯將削減1000萬桶或以上的原油。

特朗普沒有具體說明其所指的是不是日減產量，只謂王儲穆罕默德曾與俄羅斯總統普京討論過石油價格戰問題；他其後又補充寫道：「減產規模最高可達1500萬桶」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京沒有與王儲談過。據官方媒體報道，沙特阿拉伯也沒有確認減產，只是呼籲OPEC和俄羅斯及其他一些國家召開一次「緊急會議」。

在特朗普發表推文後，紐約原油期貨最高飆升了35%。如果特朗普的意思是每日減產1000萬桶石油，相當於讓俄羅斯和沙特削減將近45%的石油產量，這將是前所未有的舉動，但也引發了市場的懷疑。

【02:40】紐約5月期油創單日最大升幅

紐約5月原油期貨價格收市報每桶25.32美元，上升5.01美元，升幅24.67%，創下單日最大升幅。投資者憧憬沙特阿拉伯及俄羅斯達成減產協議，避免供求過剩。

【02:34】美股表現反覆

美股三大指數在下午的交易時段表現反覆，道指曾跌穿上個交易日的收市價，目前報21007.90點，升64.31點，微升0.31%；納指報7356.53點，跌4.05點，跌幅0.05%；標普500指數報2488.23點，升17.73點，升幅0.72%。

【01:10】歐洲股市微升

歐洲股市全線以升勢收市，英國富時指數報5480.22點，升0.47%；德國DAX指數報9569點，升0.25%；法國CAC指數報4220.96點，微升0.33%。

【00:01】美股中午表現普遍造好

美股在中午時段普遍升超過1.6%，道指報21278.01點，升334.50點，升幅1.60%；納指報7478.06點，升117.48點，升幅1.60%；標普500指數報2515.94點，升45.44點，升幅1.84%

【22:44】國際油價反彈 道指升逾2%

美國WTI原油期貨升28%，報26.08元，布倫特原油期貨升32%，報32.84元

美股升幅擴大，道指升448點或2.14%，報21391點，納指升108點或1.48%，報7467點，標指升45點或1.92%，報2519點。

【22:22】瑞幸咖啡觸發第六次熔斷

瑞幸咖啡觸發第六次熔斷，最新跌69.92%，報7.88美元。

據美國證交會最新規定，若個股交易價格在5分鐘內漲跌幅超過10%，則需暫停交易，該股交易價格在15秒鐘內仍未回到規定的價格波動區間內，將暫停交易5分鐘，觸發熔斷機制。

美股轉升，道指升150點或0.72%，報21081點，納指升41點或0.57%，報7402點，標指升18點或0.75%，報2488點。

【22:05】瑞幸涉造假數 四度暫停交易

瑞幸咖啡在調查委員會自爆造假數，發現公司自去年第二季起，偽造交易價值約22億元人民幣。翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，即偽造數據已超過單季度的營業額。股價開市瀉約81.2%後，四次觸發熔斷機制，低見4.9美元，最新挫63.4%，報9.63美元。

瑞幸咖啡一直被質疑財務數據的真實性，美國多間律師樓對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法，並表示於去年11月13日至今年1月31日間，購買過其股票的投資者，如希望追回損失，可與律師行聯繫。

沽空機構渾水研究曾於今年2月指出，瑞幸咖啡誇大銷售數字，把去年第三和第四季每店每日的銷量至少分別誇大69%和88%，去年第三季的廣告支出亦誇大150%以上。

【21:37】瑞幸早段跌近8成 觸及熔斷機制

涉賬目造假的瑞幸咖啡，早段跌81.2%，低見4.9美元，最新報5.62美元，跌78.4%，觸發熔斷機制。

【21:32】道指早段跌逾百點

美國股市延續上日跌勢，道指早段跌138點或0.7%，最新報20805點，標普指數最新報2460點，跌10點或0.4%，納指最新報7326點，跌34點或0.5%。

【21:22】美元重上100關

美元回勇，美元指數現報100.119，重上100大關。

【21:18】美匯指數曾觸及100大關

美匯指數上升，曾高見100，升0.49%，創本周新高。歐元兌美元跌0.87%，最新報1.0869，澳元兌美元最新跌0.81%，報0.6022，英鎊兌美元最新升0.11%，報1.2385，美元兌日圓跌0.04%，最新報107.1300。

【21:17】道指期貨跌近200點

美股三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20550點，跌189點或0.9%，標普期貨最新報2430點，跌18點或0.7%，納指期貨最新報7390點，跌48點或0.6%，最新報7390點。

【21:12】港股夜期低水逾300點

港股夜市期貨偏軟，4月期指夜市最新報22958點，跌311點或1.34%，低水322點，暫錄14,024張成交。

【20:52】道指期貨倒跌

美國新申領失業救濟人數破歷來紀錄，曾拖累美國三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20841點，升101點或0.5%，標普期貨最新報2461點，升14點或0.6%，納指期貨最新報7459點，升21點或0.3%。

【20:51】瑞幸咖排盤前暴瀉

在美上市的瑞幸咖排盤前暴瀉，現報4.02美元，大瀉84.66%。

據報，瑞幸咖啡已向監管提交文件，指出在審計截至2019年12月31日的年報發現問題，包括年內第二季度至四季度期間虛增了22億元人民幣交易額，相關的費用和支出也相應虛增。公司董事會已成立了一個特別調查委員會。

【20:42】道指期貨收窄至130點

新申領失業救濟數據公布後，道指期貨升幅大為收窄，最新報20870點，升130點或0.6%，標普期貨最新報2464點，升17點或0.7%，納指期貨升44點或0.6%，最新報7482點。

【20:36】美上周新申領失業救濟逾660萬人

新冠肺炎在美國大爆發，導致經濟陷入停擺，失業人數激增。當地勞工部宣布，截至上月28日的一周，新申領失業救濟人數達到664.8萬人，再創歷來新高，較對上一周的328萬人增加逾倍。

【20:16】傳中國增石油儲備 油價彈1成

有傳中國政府增加石油儲備，受到有關消息刺激，紐約期油及布蘭特期油均反彈逾1成，娌紉期油最新報22.47美元，布蘭特期油最新報27.35美元。

【20:06】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨均上揚，道指期貨升419點或2%，最新報21159點，標普期貨升48點或2%，最新報2495點，納指期貨升126點或1.7%，最新報7564點。

【20:03】西班牙股市疲弱跌0.4%

歐洲股市反彈，英國富時指數最新報5488點，升34點或0.63%，德國DAX指數最新報9575點，升30點或0.3%，法國CAC指數最新報4241點，升34點或0.8%，意大利MIB指數最新報16764點，升220點或1.3%，西班牙IBEX指數跌25點或0.4%，最新報6554點。

【17:17】恒指夜期低開28點

港股收市後，美股期貨升幅未見擴大。恒指夜期開報23241點，低開28點，低水39點。最新跌53點至23216點。

【15:03】歐股普遍向上

歐洲主要股指開盤普漲，歐洲斯托克50指數最新升0.6%；德國DAX指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.7%；法國CAC指數升0.7%；意大利MIB富時指數升1.4%。

美股三大指數期貨齊齊反彈，道指期貨最新升1.7%；納指期貨漲1.6%；標指期貨升1.7%。