過半美國人稱經濟糟糕　初請失業金人數再創新高　GDP或萎縮7%

數據表明，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情對美國就業市場衝擊已超過金融危機，過半美國人對經濟前景充滿悲觀預期。

美聯社（Associated Press）NORC公共事務研究中心（Center for Public Affairs Research）的一項最新民調顯示，大約一半的美國上班族報告說，由於新冠肺炎大流行，一些收入損失已經影響到他們自己或家庭成員，低收入美國人和那些沒有大學學歷的人尤其可能失業。

3月31日，在美國首都華盛頓，受新冠肺炎疫情影響，地鐵站裏乘客稀少。（新華社）

如今，60%的美國人認為國家經濟處於「糟糕」狀態，這與1月份的67%的人認為經濟狀態「良好」的看法形成了驚人的逆轉。

美國勞工部4月2日表示，截至3月28日當週申請失業救濟的美國人達到創紀錄的660萬人，是前一個星期創下的紀錄的兩倍。這些數據顯示，美國在半個月內流失了1.52億個工作崗位中的約6%。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）說，在美國為遏制冠狀病毒大流行而強行關閉重要經濟部門的情況下，該國的失業率可能會上升至高達15%。

此外，美國國會預算辦公室（CBO）4月2日因為新冠肺炎疫情的影響下調了對美國經濟增長的預期，目前預計二季度GDP將萎縮7%，失業率將達到10%以上。此前該機構預計第二季度GDP將增長3.5%。

華爾街一些大型投行對美國經濟的預測要比CBO的悲觀得多，高盛預計美國第二季度GDP將萎縮24%，摩根大通預測將萎縮25%。