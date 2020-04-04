【新冠肺炎】立橋人壽保單持有人享免費額外保障

由立法會保險界議員陳健波出任行政總裁的立橋保險，旗下立橋人壽保險宣布，本月2日起至6月30日所有立橋人壽保單持有人均可享有免費額外「新型冠狀病毒」保障，加強客戶健康防衛。

由本月2日起至今年6月30日（包括首尾兩天）（「保障期」），所有現有及新客戶於保障期均可免費獲得額外保障，包括：若受保人不幸染上「新型冠狀病毒」而需住院，於住院期間立橋人壽將提供每日800港元的額外住院現金保障，長達45日；若受保人因「新型冠狀病毒」而需於香港的醫院或隔離營進行隔離，立橋人壽將支付一筆過4,000港元之賠償；若受保人因任何呼吸系統問題懷疑染上「新型冠狀病毒」而獲註冊醫生轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描（CT），立橋人壽將一次性全數賠償該費用。

立橋人壽行政總裁李滿能表示，有見近期疫情加劇，立橋人壽亦靈活變通，決定擴大新型冠狀病毒額外免費保障，所有現有及新客戶均可免費享有此保障，而保障期亦延長至2020年6月30日，冀社會各界繼續同心抗疫，與香港一起跨越難關。

配合保監局推出第二階段臨時便利措施，立橋人壽「扣稅孖保」的遙距投保方案亦延長至今年6月30日，客戶可通過電話及電郵等方式投保合資格延期年金及自願醫保保險計劃。