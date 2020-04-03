金管局再出招助中小企　降監管儲備釋逾2000億借貸空間

金管局表示，銀行業已經推出多輪措施支持企業和個人客戶，批出接近9,000宗中小企「還息不還本」、貸款展期和應急貸款等支援措施的申請，涉及金額超過570億元。今日（3日）與多家主要銀行、按證保險公司及工商界代表會面後，宣布再推出5項措施，以進一步紓緩中小企現金流壓力。

一、增加銀行體系流動性

金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保銀行有充裕資金支持本地經濟活動。措施包括以回購交易形式從美聯儲獲得美元並拆借予本地銀行；釐清金管局流動資金安排以便利銀行使用；以及進一步說明金管局對流動性監管規定的立場，鼓勵銀行靈活運用流動資金支援借貸及其他業務。

二、下調銀行現有監管儲備水平一半

下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億元的借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。

三、合資格客戶自動獲「延遲還本」等安排

金管局向銀行提出給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。

四、「百分百擔保特惠貸款」籌備進入最後階段

就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最後階段，期望可以盡快公布合資格中小企何時可向銀行遞交申請。

五、再次延長貿易融資還款期

就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期及讓更多客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

截至今年3月底，銀行業已經推出多輪措施支持企業和個人客戶，涉及金額超過570億元。（資料圖片）

金管局指，自疫情爆發以來，銀行界響應金管局呼籲推出多項針對紓緩客戶現金流壓力的措施， 各項措施已見成效：截至今年3月底，16家活躍於中小企貸款的銀行合共批出接近9,000宗申請，涉及金額超過570億元。個人客戶方面，銀行亦批出2,800宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等的申請，涉及金額超過80億港元。

已釋放8000億借貸空間

另外，已經獲批出的中小企個案包括大約320億元的「還息不還本」申請及超過200億港元的貸款展期；受疫情影響較大的行業例如運輸、出入口、零售、旅遊等行業受惠最多，已獲審批的申請宗數接近7,800宗，貸款額超過400億元。

金管局適時調節監管要求，促進銀行提供信貸及支持本地經濟，重點包括自去年十月已經兩次調低逆周期緩衝資本要求，合共1.5個百分點，釋放了相等於7,000至8,000億元借貸空間。

下調逆周期緩衝資本比率有助銀行支援客

儘管經濟環境轉差，銀行業貸款在過去五個月（2019年9月底至2020年2月底）仍然增加1,920億元，授予中小企的整體信貸額度在去年第4季也增加69億港元，顯示下調逆周期緩衝資本比率有助銀行支援客戶。

當局亦於今年3月向銀行發出指引，容許銀行延遲實施《巴塞爾協定三》監管資本架構中的各種要求，讓銀行可以專注應對由新型冠狀病毒帶來的挑戰；又指，會繼續透過「中小企貸款協調機制」及其他途徑與銀行業界積極落實以上措施，協助社會各界渡過難關。