積金局網誌︰強積金是長線投資　打工仔毋須過份著眼短期波動

積金局主席黃友嘉博士今日（5日）發表最新一篇以「冷靜應對市況波動 退休在即毋須過慮」網誌，表示近期全球股市波幅前所未見。面對這個非常時期，黃友嘉呼籲計劃成員應保持冷靜，切勿嘗試捕捉短期市場走勢。他建議打工仔除了定期檢視及適時管理自己的強積金投資外，更應在投資決定前，認清不同基金類別的投資風險，並衡量自己距離退休的年期，制定適合的長遠投資策略。

此外，黃友嘉指不少臨近退休年齡的打工仔仍然傾向選擇風險較高的基金。他提醒，若強積金是佔這類打工仔最主要的退休儲蓄，集中投資在風險較高的基金對他們來說未必有利，必須加倍小心。若他們認為現時市場環境並非理想提取強積金的時機，可選擇分期提取強積金，或把強積金全數保留在帳戶內繼續滾存投資。

以下是網誌全文︰

新型冠狀病毒疫情持續在全球蔓延，越來越多國家和城市採取鎖國封城措施，對經濟和就業的衝擊巨大。近期全球股市波幅前所未見，道瓊斯指數今年的首季表現累積下跌逾23%，創下1987年第四季以來最大的季度跌幅。新冠病毒已成為市場最大的「黑天鵝」，而其後續影響更是難以預料。面對這個非常時期，我們更應保持冷靜，切勿嘗試捕捉短期市場走勢，應將目光放在長遠的投資策略。

捕捉市況 慎防高買低賣

強積金以基金形式分散投資在股債及貨幣市場，在當前的情況下，強積金投資無可避免亦會受到拖累，打工仔感到擔憂亦是正常不過的反應。正如我經常提醒大家，強積金是三、四十年的長線投資，打工仔毋須過份著眼短期波動。

事實上，強積金制度自2000年實施以來，曾面對過不少逆境，仍能穩步增長。過去19年間，有13年錄得正回報，6年錄得負回報。雖在某些年份錄得負回報，但其後表現往往能夠「收復失地」。另一點要注意的是如果在市況急劇下跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，而本來的短期波動也會在沽出後成為實際虧損。

面對嚴峻逆境，打工仔應一如既往定期檢視及適時管理自己的強積金投資外，更重要是作投資決定前，必須認清不同基金類別的投資風險，並衡量自己的投資期（即距離退休的年期）。年青人距離退休仍有漫漫長路，投資期長達三、四十年，因此在強積金投資上可較為進取。事實上，在平均成本法效應下，短期的基金價格下跌，反而會令投資成本降低，增加潛在回報的機會。打工仔可因應不同的人生階段和自己的承受風險能力，制定適合的投資策略。

退休在即 審慎管理風險

過往積金局的數據顯示，不論任何年齡的打工仔都偏好投資於風險水平較高的股票基金和混合資產基金，這兩類基金合共佔強積金總資產約七至八成，因此近月的股市波動相信也對很多打工仔造成影響。

資料同時顯示，即使是年過55歲，臨近退休年齡的打工仔，不少仍然傾向選擇風險和升值潛力較高的基金。若強積金是佔這類打工仔最主要的退休儲蓄，在現時疫情造成的市場波動下，集中投資在風險較高的基金對快將退休的打工仔來說未必有利，必須加倍小心。積金局一向建議打工仔採取「隨齡降險」的策略，即隨著年齡增長逐步減持風險較高的資產，以減低投資風險。特別是55歲或以上的打工仔，更加應該採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」，嘗試捕捉市場短期波動。市場變幻莫測，若遇上如新冠病毒這種突如其來的「黑天鵝」，強積金難免受影響，因此奉勸各位必須留意投資風險。

我特別藉此提醒短期內會退休的打工仔，若認為現時市場環境並非理想提取強積金的時機，他們亦可選擇分期提取強積金，或把強積金全數保留在帳戶內繼續滾存投資。若打工仔已屆退休年齡但仍未就自己的強積金作出任何指示，其強積金便會繼續留在計劃內投資。

如打工仔在年滿65歲之後的12個月內未有申請提取強積金，受託人會以書面提醒他們提取強積金的權利，包括全數提取、分期提取或全數保留在帳戶內繼續投資。在當前市場環境瞬息萬變之際，打工仔應充份瞭解自己的權利和小心分析相關資訊，以作出最適合自己的選擇。