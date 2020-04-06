疫市下富豪身家縮水　誠哥身家減14%　呢位法國首富瀉2000億人幣

胡潤研究院今日公布「疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告」。據統計，在疫情爆發的兩個月，騰訊（0700）主席馬化騰及阿里巴巴（9988）創始人馬雲並列中國首富之位，他們的財富同錄2,900億元（人民幣‧下同），在疫情期間分別下跌7%及9%。

胡潤調查指出，在胡潤全球百強企業家中，於2月1日至3月31日兩個月疫情期間，只有9位富豪的財富有所增加，相反有約86位富豪的財富減少。該9位富豪全部來自中國，由於疫情令醫療設備製造商需求的急增，各種封鎖社區政策亦刺激視訊會議和線上教育的發展。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去兩個月，全球百強企業家的財富減少12.6%，涉及2.6萬億元，蒸發了過去兩年半所創造的財富，相當於每人每天損失4億多元。

胡潤稱，中國是相對的贏家，因為中國股市比歐美股市更能抵禦病毒的影響。在疫情爆發之前，根據該研究院統計，全球共有2,816位﹑身家十億美元企業家，兩個月後，隨著全球股市的財富蒸發，這個數字已經下降了20％。

胡潤研究院指出，長和系創辦人李嘉誠身家減少14%至1,700億元人民幣。（資料圖片）

除了「雙馬」身家減少外，2名香港知名富豪﹑長和系創辦人李嘉誠及恒基系創辦人李兆基，身家分別減少14%及13%至1,700億元及1,660億元。

股神身家大減1,200億元

不過並非所有富豪身家在疫情爆發下減系少，恒瑞醫藥（上海﹕600276）的孫飄揚及鍾慧娟夫婦，身家增加2%至2,020億元。

由環球股市波動拖累，作為全球首富的亞馬遜行政總裁貝佐斯，身家減少500億元至9,300億元，微軟創辦人比爾‧蓋茨，及股神巴菲特身家，分別減少900及1,200億元。不過論最傷，肯定為LVMH行政總裁阿諾特，其身家大減2,000億元至5,500億元。