【持續更新】特朗普望見曙光　道指暴漲逾1600點　波音飛升近兩成

美國總統特朗普稱疫情重災區紐約的新增死亡及確診人數雙雙回落是好跡象，認為望見曙光，並表示仍在考慮重啟美國經濟；俄羅斯主權基金RDIF Kirill Dmitriev指出，快將與沙特阿拉伯達成協議，消息公布後油價跌幅明顯收窄；投資者避險情緒降溫帶動美股愈漲愈高，英國首相約翰遜轉入深切治療部的消息未有影響華爾街，道瓊斯工業平均指數暴漲超過1600點。

【04:10】道指勁升1627點 波音反彈達19.47%

道指大升1627.46點或7.73%，收報22679.99點；納斯達克指數升540.15點或7.33%，收報7913.24點；標準普爾500指數升175.03點或7.03%，收報2663.68點。航空、酒店、郵輪、旅遊，以及科技股集體大幅反彈，飛機製造商波音股價收報148.77美元反彈達19.47%，是升幅最大的道指成分股；金融股亦不遑多讓，美國運通反彈13.95%，VISA升11.58%。

【02:36】三大指數續升

道指最新報22247.02點，升1194.49點或5.67%，標指報2623.99點，升135.34點或5.44%，納指報7774.89點，升401.81點或5.45%。

【02:12】耶倫料美國經濟現已衰退三成

對於新型冠狀病毒引發的肺炎疫情對美國經濟影響，美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）周一（6日）表示，美國經濟正處於「絕對令人震驚」（absolutely shocking）的衰退困境中，失業率可能會高達13%，整體經濟將萎縮約30%，目前的數據仍未反映這個情況。

【01:45】道指升逾1200點

道指最新報22290.93點，升1238.40點或5.88%，標指報2632.64點，升143.99點或5.79%，納指報7798.82點，升425.74點或5.77%。

【01:10】歐洲股巿上升

英國富時指數收巿報5584.1點，上升168.6點或3.11%；法國CAC指數收報4346.14點，升191.56點或4.61%；德國DAX指數收報10072.5點，升546.73點或5.74%。

【22:11】德國DAX指數升5.6%

【22:04】道指升逾千點

美國三大指數續升，道指最新報22110點，升1057點或5%，標指報2609點，升120點或4.8%，納指升333點或4.5%，報7709點。

嘉年華郵輪升11.5%，波音升8%，摩根大通升8%，Tesla升6.7%。

【21:35】道指曾升逾900點

道指曾高見21978點，升925點。

波音抽升5.7%，蘋果升3.6%，摩根大通升5.9%，Tesla升4.8%。

【21:31】道指早段升逾640點

美國三大指數開市上揚，道指最新報21693點，升641點或3.1%，標普最新報2587點，升97點或3.9%，納指升274點或3.7%，最新報7643點。

【20:51】美匯續處於100以上

美匯指數續處於強勢，曾高見100.85，最新報100.8，升0.22%。美元兌多種主要貨幣上揚，兌日圓升0.46%，最新報109.05，兌瑞士法郎最新報0.9786，升0.13%，歐元兌美元最新報1.0786，跌0.14%，英鎊兌美元最新報1.228，升0.09%，澳元兌美元最新報0.6074，升1.28%，美元兌加元最新報1.4145，跌0.42%。

【20:39】克宮發言人稱俄國與其他國家合作

產油國正致力收窄各方分歧。據克里姆林宮發言人指出，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，幫助全球油市企穩。

發言人又指出，石油出口國之間的磋商因技術原因推遲至周四（9日），會談正在籌備中。

隨著市場人士憧憬產油國之間可以就近期油市走勢達成協議，油價跌幅已較今早明顯收窄，紐約期油每桶最新報27.48美元，跌3%；布蘭特期油每桶最新報33.29美元，跌2.4%。

【20:35】港股夜期偏軟

港股夜期偏軟，最新報23712點，跌28點或0.12%，低水37點，暫錄得成交5,625張。

【19:10】油價跌逾3% 現貨金揚1%

國際油價跌逾3%，紐約期油每桶最新報27.31美元，最新報3.6%；布蘭特期油最新報32.94美元，跌3.4%。

金價則上揚，紐約期金每盎司最新報1,664.6美元，升18.9美元或1.2%；現貨金每盎司最新報1,636.89美元，升16.08美元或1%。

【18:57】德國DAX指數升逾400點

歐洲股市持續上揚，英國富時指數升111點或2.1%，最新報5526點，德國DAX指數最新報9946點，升420點或4.4%，法國CAC指數收市報4306點，升151點或3.7%，意大利MIB指數最新報16884點，升500點或3.1%，西班牙IBEX指數6800點，升219點或3.3%。

【18:50】美三大指數期貨續上揚

美國三大指數期貨升勢持續，道指期貨升807點或3.9%，最新報21764點，標普期貨升94點或3.8%，最新報2577點，納指期貨升301點或4%，最新報7824點。

【17:15】恒指夜期開報23750點

恒指夜期開報23750點，升10點，高水不足1點。最新輕微倒跌10點。

【16:30】恒指即月期貨收報23740點

恒指即月期貨收報23740點，低水9點。

道期最新升3.7%；納指期貨漲3.9%；標指期貨升3.7%。

【16:03】美股盤前造好 蘋果微軟升4%

美股盤前造好，蘋果公司升4.2%，報251.6美元；微軟升4%，報160.01美元；Tesla升6%，報509美元。

迪士尼升4.4%，報98美元；波音升近5%，報130美元。瑞幸咖啡自爆財務造假，現盤前彈5%，報5.65美元。

【15:45】歐洲股市造好

英國富時100指數升2.4%；德國DAX指數升4%；法國CAC指數漲3.2%；意大利MIB富時指數抽高3.5%。