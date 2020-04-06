【新冠肺炎】滙豐控股因疫情更改股東會地點　股東不得出席

滙豐控股（0005）在本月24日原訂於倫敦Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre舉行股東周年大會，惟受到新冠肺炎疫情發展影響，英國政府實施社交距離措施，禁止非必要旅遊及公眾集會後，股東無法親身出席今年股東周年大會。

由於原定舉行股東周年大會原定地點已因英國政府限制而關閉，董事會決定將會議場地改為該行註冊辦事處及總管理處，地址為8 Canada Square, London, E14 5HQ，並按早前通知股東相同日期及時間，即英國夏令時間4月24日上午11時正舉行。

因應英國政府的指引及限制，股東周年大會作出以下安排，股東將無法親身出席股東周年大會，為確保股東周年大會所需的法定人數及處理大會事務，僅會由有限數目的董事及重要人員親身出席會議，有關人士因工作需要而被視為必需出席。該行會按照現行規定實施社交距離措施，其他股東及非必要人員將不得出席會議。

由於無法親身出席會議，股東只能於股東周年大會前提交代表委任表格進行投票。為確保投票獲得處理，股東只應委任股東周年大會主席為代表。該行會簡化股東周年大會的常規形式，並只處理大會正式事務，主席及行政總裁不會於股東周年大會上發演說，取而代之會在大會之後，連同投票表決結果發表聲明。

股東若要提問，可將問題遞交至 sharerholderquestions@hsbc.com。