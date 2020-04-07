阿里巴巴重啓「春雷計劃」助中小企渡難關　08年金融海嘯也曾出手

新型冠狀病毒疫情衝擊各地經濟及社會民生，抗震力較弱的中小企業面臨更艱難的經營環境。阿里巴巴﹙9988﹚宣布，啟動扶助中小企業特別行動「春雷計劃2020」，通過一系列措施振興供應及需求，幫助中小企業共渡難關。措施包括︰

• 通過速賣通、Lazada、天貓海外等平台，幫助中小外貿企業走出海外；通過資源支持、減費和綠色通道等措施，幫助一批中小外貿企業轉型拓展內銷市場。

• 活化産業帶，打造一批數字化「超級産地名片」，在中國打造10個産值超過百億元人民幣的「數字化産業帶集群」，3年內幫助1,000個工廠的線上直銷産值突破億元人民幣水平。

• 用數字化的方式興農助農，在中國建設1,000個阿里巴巴數字農業基地。

• 幫助更多中小企業擺脫資金困境，將「0帳期」服務延至6月30日，網商銀行將會聯動約100家銀行為千萬小微商戶提供「無接觸」貸款。

中小企業是經濟的「原子細胞」

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇以《春天的戰役》為題去信集團全體員工，指出疫情是一場全球範圍的戰爭，影響社會經濟與生活，因此必須採取迅速行動。中小企業是社會經濟的原子細胞，「中小企業活，則社會經濟活；中小企業興，則社會經濟興」，當全球經濟和社會生活受疫情影響而出現不確定因素時，必須和全球中小企業同歷風雨，共迎挑戰。

早在2008年金融海嘯期間，阿里巴巴先後推出3項「援冬」措施，分別命名為「烏雲計劃」、「狂風計劃」和「春雷計劃」，緩和中小企業的管理及資金困難問題，協助他們渡過寒冬。