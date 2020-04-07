滙豐擴展滙財智富服務　引技術模擬情境助尚玉客調配股匯債組合

滙豐今年3月起為「滙財智富服務」升級，擴展服務至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為滙豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的精密風險分析。目前新冠肺炎疫情下，尚玉客戶可足不出戶，經視像會議軟件「Zoom」與尚玉客戶總監溝通，在「滙財智富服務」調整投資組合。

該服務推出已一年，採用「阿拉丁財富」技術，為客戶分析單位信託基金組合，現已拓展至一般多元化投資組合中的主要資產類別，並設有場景分析，舉例模擬包括：環球股市升10%、港股跌10%、新冠病毒全球蔓延等場景，並預設上述場景下的壓力測試，場景因應市況每日更新。客戶總監會與客戶詳細討論分析報告，並按客戶個人風險及投資偏好，建立應對逆市的投資組合。

滙財智富服務擴展至更多資產類別，包括債券、股票、外匯、現金及定期存款等。（滙豐提供）

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，環球市場受新冠病毒疫情等多項不明朗因素影響，表現較波動，令客戶更着重風險管理。據該行調查，約68％受訪者認為香港股市將於今年轉差，擁有超過100萬港元流動資產的受訪者中，更有75%持同樣看法。大部分受訪者預期於今年會在投資方面較保守，受訪者中有67%表示自己的風險取態為謹慎或安全，表示自己的風險取態是安全的受訪者佔整體13%。

三分二受訪者料今年投資取態較保守

他表示，「滙財智富服務」推出至今，已為尚玉客戶發出逾2萬份有關單位信託基金組合的風險分析報告，經分析而作出的基金轉換次數超過1萬次，金額接近700億港元，交易帶來的基金資產總值淨增長達80億港元。