【美股】尾段表現反覆　三大指數收市倒跌

亞洲區股市普遍上揚，日股升逾370點收市。歐洲股市早段承接亞太區股市升勢，三大指數普遍上揚，其中道指更曾升超過900點。不過投資者憂慮新型疫情封城措施所帶來的經濟打擊會蔓延至第二季之後，導致美股受壓，最終蒸發全日升幅，收市齊齊錄得跌勢。

【04:45】金價一度高見1742美元

黃金期貨價格周二（7日）下跌，雖然盤中一度突破每盎司1700美元，創2012年下半年以來最高水平，但及後掉頭下滑。紐約商品交易所6月期金早段曾高見1742.60美元，收市倒跌10.2美元或0.6%，每盎司報1683.70美元。

【04:10】華府盡快向航空公司「泵水」 相關股表現向好

美股雖然以跌勢收市，但航空股表現普遍向好，財長姆努欽（Steven Mnuchin）透露，本周將開會盡快敲定對航空公司的援助方案；如有必要，他願向國會要求更多資金用於中小企業貸款。

受到消息刺激，聯合航空股價收市升1.92%；美國航空則升7.58%。另外郵輪股亦錄得升幅，皇家加勒比急升13.31%；嘉年華亦升超過10%。

【04:05】美股收市前斷崖式倒跌

美股在中午過後升幅收窄，到了收市前一小時更表現反覆，最終三大指數都以跌幅收市。道指蒸發超過900點的升幅，收市跌26.13點或0.12%，報22653.86點；納指報7887.26點，跌25.98點，跌幅0.33%；標普500指數報2659.41點，跌4.27點，跌幅0.16%。

美股經歷整個下午時段回落後，在收市前一小時突然反彈，目前道指報23004.09點， 升324.10點，升幅1.43%；納指報7966.33點，升53.09點，升幅0.67%；標普500指數報2692.34點，升28.66點，升幅1.08%。

【02:12】美股升幅收窄

美股在下午交易時段的升幅收窄，道指報23087.05點，升401.06點，升幅1.49%；納指報7980.95點，升67.71點，升幅0.86%；標普500指數報2702.96點，升39.28點，升幅1.47%。

【01:17】歐洲股市全線上升

歐洲股市全線向好，主要市場收市都升超過2%。英國富時指數報5704.45點，升2.19%；德國DAX指數報10356.67點，升2.82%；法國CAC指數報4438.27點，升2.12%。

【00:18】美股三大指數升幅持續

美股在中午交易時段保持升幅，道指報23443.45點，升763.46點，升幅3.37%；納指報8097.32點，升184.08點，升幅2.33%；標普500指數報2744.05點，升80.37點，升幅 3.02%。

【22:03】歐洲股市續強勢

歐洲股市繼續升勢，英國富時指數最新升3.8%，報5753點，德國DAX指數最新升3.6%，報10439點，法國CAC指數最新升2.8%，報4464點。

恒生期貨報24467點，升44點或0.18%，高水214點。

【21:37】航空股超強勢 美航升近19%

航空延續近日強勢，波音升6.4%，聯合航空升14.1%，西南航空升10%，美航升18.8%。

蘋果升1.9%，花旗升8.7%，黑石升11.5%。

至於賬目造假的瑞幸咖啡則開市前停牌。

【21:31】道指早段升逾800點

市場持續憧憬新型肺炎疫情見頂，美國三大指數上揚，道指最新報23537點，升857點或3.8%，標普期貨升82點或3.3%，報2752點，納指最新報8130點，升219點或2.77%。

【21:08】美匯指數跌穿100

美匯指數跌穿100，最新報99.81，跌0.87%。美元兌主要貨幣回軟，歐元兌美元最新報1.0905，升1.04%，英鎊兌美元最新報1.2364，升1.09%，澳元兌美元最新報0.6191，升1.69%，美元兌加元最新報1.3981，跌0.92%，美元兌瑞士法郎最新報0.9705，跌0.85%，美元兌日圓最新報109.05，跌0.16%。

【20:47】港股夜期高水逾300點

港股夜期造好，4月期指夜市現升156點或0.64%，報24579點，高水326點。

【20:24】道指期貨升逾3%

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23243點，升755點或3.4%，標普期貨升77點或2.9%，納指期貨最新報8254點，升224點或2.8%。

【20:18】歐洲三大指數升2.6%

歐洲股市維持升勢，英國富時指數最新報5728點，升147點或2.6%，德國DAX指數最新報10426點，升353點或3.5%，法國CAC指數最新報4462點，升116點或2.7%，意大利MIB指數最新報17699點，升660點或3.9%，西班牙IBEX指數重上7000點，最新報7084點，升239點或3.5%。

【19:00】道指期貨曾漲逾900點 恒指夜期再升逾百點

道指期貨一度抽高964點，高見23452點，最新升逾800點或3.7%；納指期貨升3.2%；標指期貨升3.4%。恒指夜期最多漲113點，高見24536點，高水283點。

【18:07】美股期貨突炒上 道期漲逾800點

道指期貨最新升逾800點或3.6%，納指期貨升2.7%；標指期貨升3.1%。歐洲三大指數各漲3%，意大利股市更飆高5%。

恒指夜期跟隨炒上，最新升52點，報24475點，高水222點。

【15:58】油價上揚 紐油升3.8%

商品市場上揚，紐約期油每桶最新報27.06美元，升3.76%；布蘭特期油升2.5%，最新報33.89美元。

金價方面，紐約期金最新報1,705.4美元，升11.5美元或0.68%；現貨金每盎司最新報1,647.17美元，跌13.8美元，跌0.83%。

【15:50】美匯回落 英鎊兌美元升0.8%

美匯指數回落，險守100水平，最新報100.07，跌0.61%，美元兌多種主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0873，升0.74%，英鎊兌美元最新報1.2329，升0.8%，澳元兌美元升1.6%，最新報0.6186，美元兌加元最新報1.4015，跌0.68%，美元兌瑞士法郎最新報0.9727，跌0.62%，美元兌日圓最新報108.89，跌0.3%。

【15:44】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨重上23000點，最新報23044點，升556點或2.5%，標普期貨最新報2701點，升57點或2.2%，納指期貨升155點或1.9%，最新報8185點。

【15:34】歐洲三大指數均上揚

德國DAX指數最新報10422點，升349點或3.5%，英國富時指數收市報5731點，升188點或3.4%，法國CAC指數收市報4471點，升125點或2.9%。意大利MIB指數最新報17616點，升725點或4.3%，西班牙IBEX指數最新報7016點，升172點或2.5%。