在家工作想有高效率？　高管贈5大貼士　包括定時召開團隊會議

新冠肺炎疫情全球爆發，不少企業紛紛推行特別工作安排，鼓勵市民儘可能在家工作，以保持社交距離。Lenovo﹙0992﹚最新發表的研究顯示，僱員和企業逐漸為在家工作安排作好準備。

Lenovo的研究調查僱員對在家工作的態度，受訪僱員來自中國、日本、德國、意大利和美國五個市場。調查結果顯示，受訪員工已在一定程度上為在家工作的需要作好準備（87%）。作為企業防疫措施的一部分，大部分企業鼓勵（46%）或要求（26%）員工遙距工作。此外，77%受訪者預計企業在未來將鼓勵員工在家工作，或至少對此持更開放態度。

Lenovo 香港及澳門區總經理黃斌表示，調查顯示僱員的工作體驗早已於疫情出現前有所轉變。在過去的15年內，美國恒常在家工作的僱員人數上升了159%，而香港的情況亦一樣。在現時的特殊情況下，僱員也願意適應和採取彈性工作安排。

他又指，大部份僱員都相信能在家有效率地工作，並相信在是次危機過後，勞動人口將繼續朝着在家工作的方向前進，證明企業在科技上的投資已逐漸帶來回報。企業必須立即作出調整，確保員工具備現時遙距工作所需的視像工具、科技，並接受相關培訓，讓員工為今日及未來更普及的遙距工作形式作好準備。

黃斌續教路指，要建立高效率的遙距工作團隊必須以科技支援遙距工作、每天定時召開團隊會議、使視像會議成為新常態、 隨時保持團隊聊天室開放，以及鼓勵彈性工作時間。