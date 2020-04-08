中國國常會半個月三提穩外貿　推十招穩外資

中國國務院常務會議（國常會）於周二舉行的會議，推出多項穩外貿、穩外資舉措，以及税收支持政策。

中國國務院總理李克強主持召開國常會，推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等系列舉措，積極應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情影響努力穩住外貿外資基本盤；決定延續實施普惠金融和小額貸款公司部分税收支持政策。這是半個月內，國務院常務會議第三次對外貿工作進行部署。

3月28日，開往德國杜伊斯堡的中歐（武漢）班列從中鐵聯集武漢中心站駛出。（新華社）

關鍵點包括：一、堅持擴大開放，採取一系列穩外貿、穩外資舉措，努力減輕中國經濟特別是就業受到的嚴重影響。二、在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。

三、推廣促進跨境電商發展的有效做法，同時實行對綜試區內跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值税和消費税、企業所得税核定徵收等支持政策。四、研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點範圍，支持企業共建共享海外倉。

五、支持加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業，對加工貿易保税料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩税利息。六、將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關税的試點，擴大到所有綜合保税區。七、擴大鼓勵外商投資產業範圍，縮小加工貿易禁止類商品種類。八、第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦。

九、提升中歐班列等貨運通道能力，推動改善貨物接駁等條件，全力承接海運、空運轉移貨源，支持穩定國際供應鏈和復工復產。十、加強對小微企業、個體工商戶和農戶的普惠金融服務，幫助他們渡過難關，會議決定，實行財政金融政策聯動，將部分已到期的税收優惠政策延長到2023年底。