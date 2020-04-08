曾播「來自星星的你」　愛奇藝被指誇大去年營收入最多130億人幣

曾播放大熱韓劇「來自星星的你」﹑被稱為中國版Netflix的愛奇藝，遭沽空機構狙擊。市場研究機構Wolfpack Research在其網站上發佈了一份長達37頁的報告，指稱愛奇藝早在2018年IPO之前就存在欺詐行為，而且此後也一直在這樣做。該機構認為，愛奇藝將其2019年的營收誇大了約80億至130億元（人民幣‧下同）。

在遭到Wolfpack Research狙擊後，在美國納斯達克上市的愛奇藝盤中股價一度跌超14%，隨後股價震盪回升，截至收盤，愛奇藝股價上漲3.22%，報17.3美元。

據內地媒體《國際金融報》報道，Wolfpack Research於報告內，愛奇藝將用戶數量誇大了約42%至60%。此外，愛奇藝還誇大了公司開支，以及購買內容、其他資產和收購的價格，「以消耗掉虛假現金，向審計師和投資者掩蓋其欺詐行為」。

誇大收入來源

Wolfpack Research表示，在2019年10月至11月期間親自對愛奇藝中國目標人群中的1,563人進行了調查，發現約31.9%的愛奇藝用戶，通過他們與京東或小米等愛奇藝合作伙伴的會員資格，訪問了僅愛奇藝VIP可以查看的內容。愛奇藝則以總會員身份再來計算雙重會員資格，這意味着它會記錄全部收入，並將合作伙伴的份額作為費用記錄下來。這使得愛奇藝可以誇大它的收入，同時還能銷毀虛假的現金。

Wolfpack Research稱，獲得了2015年以來愛奇藝所有VIEs和WFOE的中國信用報告，與愛奇藝的招股說明書相比，向SEC報告的遞延收入在2015年、2016年和2017年分別被誇大了261.7%、165.5%和86.2%。

此外，沽空機構渾水還在社交媒體上表示幫助Wolfpack Research調查愛奇藝長達一年，並已沽空該股。

否認Wolfpack Research指控

針對Wolfpack Research的質疑，愛奇藝方面回應稱，「其（Wolfpack Research）引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，作為一個負責任的上市公司，我們披露的所有財務和運營數據均是真實的，符合SEC要求，我們對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。」

Wolfpack的創始人Dan David在華爾街被稱為「資深的激進主義賣空者」，2019年5月Wolfpack成立之後卻「成績平平」。2019年6月做空美國電信和技術公司GTT Communications首戰失利；2019年9月做空專業存儲解決方案提供商Smart Global Holdings Inc.後其股價並未持續下跌；2019年12月Wolfpack做空趣頭條，稱趣頭條2018年74%的銷售額是虛假的，77%的現金餘額並不存在。但報告發布當天，趣頭條卻以4.56%的漲幅收盤。

2020年2月，愛奇藝公布全年財報，2019財年愛奇藝總營收達到290億元(約42億美元)，按年增長16%，其中第四季度營收為75億元(約11億美元)，按年增長7%，高於此前公司預期。

2019年第四季度末，愛奇藝訂閲會員規模達1.07億，訂閲會員規模按年增22%。愛奇藝第四季度淨虧損為24.7億元，較2018年同期的淨虧34億元下降了28%，愛奇藝的虧損狀態有了大幅改善。