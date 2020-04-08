【新冠肺炎】宏利香港拍片教市民在家運動　CEO戴明鈞攜子響應

新冠病毒疫情下，市民減少外出運動，為鼓勵港人在家運動，宏利邀請資深健康教練Dan Kan及Tricia Yap拍攝運動短片，教市民利用家中物件，例如傢俬、水樽等，輕鬆做簡單運動。

在家健身教學短片系列。（宏利提供）

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（Damien Green）亦很讚賞今次在家健身教學短片系列，最近他沒甚麼時間外出運動，故他一收到短片，就即時在家與其11歲兒子做運動。

戴明鈞在家與其11歲兒子做運動。（宏利提供）

該公司早前推出ManulifeMOVE，結合創新數碼及穿戴科技，旨在透過保費折扣鼓勵客戶投入健康活力生活，客戶只需將其活動數據同步至MOVE手機應用程式，並成功達致預設嘅活動量目標，就可在指定危疾或醫療保障產品享有保費折扣，如每日平均行到一萬步，保費折扣可達10%。

公司今次推出「MOVE 億步賞」活動，將在本月起分兩階段舉行，ManulifeMOVE會員只要在4月10至14日（第一階段）的5天內達到總共35,000步數，即平均每日7,000步，就可與其他達標會員一齊瓜分3,000萬步獎賞。在4月18日至5月1日 （第二階段）的14天內達到總共98,000步數，即平均每日7,000步，就可與其他達標會員一齊瓜分另外7,000萬步獎賞。每日紀錄的步數是係根據客戶活動量而定，即客戶不一定要出街，在屋企做運動亦可儲步數。