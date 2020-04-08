海航控股遭中債登上調債券違約率

海航控股（上海﹕600221）昨日指出，就超短融「19海南航空SCP002」申請展期。今早中傾債登調整海航該筆債券的中債市場隱含評級，同時將另一份債券「15海南債券MTN001」的1年中債市場隱含違約率自4月3日的30.4%，上調至53.35%；剩餘期限隱含違約率自42.41%調高至68.45%。

中債登指出，由於海航控股昨日表示公司流動性緊張，「19海南航空SCP002」本息到期兌付壓力較大，存有不確定性。在綜合相關公告及其財務情況後，調整相關債券中的中債市場隱含評級。

海航控股昨日指出，於上海清算所發布重大事項公告，指由於疫情影響，引致流動性緊張，預料4月17日到期「19海南航空SCP002」無法按時償付本息，希望對其進行進展期，有關會議表決將於4月10日進行。

該筆債券於2019年7月22日完成發行，發行金額7.5億元（人民幣‧下同），利率4.35%，期限270天，由浦發銀行承銷。

公司指出受疫情影響，截至2月份海航控股載客量人數為509.28萬人，按年跌64.82%，貨運及郵運量5.12萬噸，按年跌39.21%，收入客公里為96.9億元，按年跌61.85%，收入噸公里9.92億元，按年跌59.76%，貨郵運收入噸公里1.51億元，按年跌42.38%。