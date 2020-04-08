高盛料第2季日本經濟將萎縮25%　出口大減60%

鑑於日本經濟已經瀕臨衰退，疫情蔓延使決策者面臨更大壓力。周二（7日）是日本對抗新型冠狀病毒肺炎疫情的又一個重要時刻，首相安倍晉三宣布日本進入國家緊急狀態。這是二次世界大戰以來，日本首次進入緊急狀態。

高盛預計即使採取了創紀錄的刺激方案，但是在日本首相安倍晉三宣布東京、大阪及日本其他部分地區進入緊急狀態之後，日本經濟本季度以年率計，按季仍萎縮25%，為歷來最大跌幅。

日本疫情仍有上升的趨勢。圖為，2月28日，日本東京戴口罩的人在藥店排隊購買口罩。（Reuters）

高盛的經濟學家們在最新的報告中寫道，雖然留在家中的呼籲沒有法律約束力，但仍將導致消費支出以年率計算減少25%，並進一步減少企業支出。他們還預計日本本季度出口暴跌60%。

另一方面，據日本《共同社》報道，為克服新冠肺炎疫情帶來的危機，日本政府當地時間4月7日召開臨時內閣會議，敲定了規模達108.2萬億日圓的緊急經濟對策和作為財源的2020年度補充預算案。這一規模不僅超過了金融危機期間日本政府的援助，也超過了2011年東日本大地震期間的援助規模。

報道稱，日本首相安倍晉三在記者會上表示「日本經濟正直面戰後最大的危機」，強調了盡全力實行緊急經濟對策的姿態。

日本央行周二（7日）發佈的調查結果顯示，日本家庭對經濟的前景信心跌至2008年金融危機以來最悲觀水平。這項調查在2月6日至3月3日間展開。其中衡量家庭經濟信心的指數從2019年12月的-32.6跌至如今的-42.2，為2008年12月以來最低點。