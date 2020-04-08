傑富瑞報告：內銀今明兩年淨息差跌60至70基點　首選農行

投行傑富瑞（Jefferies）就內地銀行業發表報告，指內地銀行業將經歷與2008或2015年相似的減息周期，而不良貸款的上升將較2012至2015年時更劇烈。這意味股本回報率（ROE）下跌，市盈率適度下跌，因此使絕對回報受限。然而，更穩定的ROE（高於7%）反映銀行可跑贏大市。短期將受政策推動，中國將在今年第二及第三季加大刺激力度。傑富瑞認為，12間內地銀行中，首選是農業銀行（1288）。

報告指，考慮到中國目前緊急情況，銀行利潤下跌的機會正增加，傑富瑞認為利潤下跌不超過30%，是可接受的平衡方案，目前行業正處於類似2008年或2015年的減息周期，貸款利率跌幅大於存款利率，導致2020至2021年的淨息差跌60至70個基點，此情況會較2015至2016年淨息差跌61個基點差，但好過2009年淨息差跌92個基點。

傑富瑞相信，今年第2至第3季會是人行上調刺激政策，以提振經濟及就業的正確時機，又認為，較低但較穩定的盈利能力，可助內地銀行在經濟下行時達到較佳的相對回報。

傑富瑞偏好有較高撥備、低估值，以及減少股息機會低的股份，認為當資產質量呈下降趨勢，強大的撥備才是王道。內地四大銀行、招商銀行（3968）和重慶農村商業銀行（3618）由於往績、股本回報率及資本高，料不太可能削減股息。傑富瑞在覆蓋的12間內地銀行中首選農業銀行，目標價3.56元，亦是唯一列為「買入」評級的內銀。