政府倡港鐵減價兩成　為期半年　客運業務佔港鐵去年收入37%

政府宣布推出第二輪防疫抗疫基金，措施包括建議港鐵﹙0066﹚減車費兩成，為期半年，今年7月1日開始。政府承擔一半損失。

本地鐵路服務去年收入127億

據港鐵年報，集團去年總收入545.04億元，按年升1.1%。其中，客運業務收入按年增長 2.3%至199.38億元，佔總收入36.6%，比例不輕。

上述199億元收入，包括本地鐵路服務、過境服務、高鐵﹙香港段﹚、機場快綫，輕鐵及巴士和城際客運。其中，本地鐵路服務乖客量15.682億人次，收入達到127.14億元。然則，車費減兩成對集團的影響有多大？須知道，受疫情影響，港鐵上半年乖客量按年勢大減，下半年乖客量能否回復正常水平，則屬未知之數。不過，如果簡單假設今年下半年，本地鐵路業務收入為64億元，車費減兩成即少收約12.8億元，扣除政府承擔一半損失，港鐵或需「硬食」約6.5億元。

疫情對集團多項業務造成嚴重影響

值得一提，由於總乘客量下跌 6.4%，以及香港公眾活動導致的額外營運、維修及保養費用，港鐵去年香港客運業務的 EBIT 錄得虧損 5.91 億港元，而2018年的盈利為19.85億元。

今年情況一樣未許樂觀。港鐵早已警告，在不明朗因素下，尤其是近期的新型冠狀病毒疫情爆發，集團多項業務均受到了嚴重影響。根據初步未經審核之內部管理帳目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響對集團經常性業務淨利潤在2020年首兩個月的財務影響預計約為13億港元。集團又預計，新型冠狀病毒疫情爆發對集團業務的影響預期將會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定。港鐵已採取多項成本控制措施以減低當前挑戰所引致的財務影響。