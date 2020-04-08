信和黃永光：致力控制酒店業務成本　今年將不會收取薪酬

信和集團副主席黃永光向全體員工發電郵，表示目前正處於前所未有的歷史時刻，過去兩個月多個城市封關，各行各業面對的困難超出想像，集團大部分酒店的入住率僅2%或以下，並指出自己由本月起至2020年底，將不會收取信和置業（0083）及信和酒店（1221）的薪酬。

集團在香港、新加坡、內地、澳洲和台灣均有業務，他稱現在是充滿挑戰的時期，旗下信和護衛和恒毅環衛業務穩健，收入及利潤較香港、新加坡及悉尼酒店業務加起來還要多。環球經濟正處嚴峻時刻，而香港本地企業經歷過去六個月的衝擊已受影響，並沒有餘力再應對今次疫情。

致力控制酒店業務成本

他表示，集團盡最大努力維持酒店營運，但同時亦採取必要措施控制成本和開支，已責成必須嚴格審視營運成本，要以具防禦性和儉樸的方針管理開支，同時重新思考如何能以更有效快捷的方法營運，如未來餐廳如何提供自助餐、要否減少餐廳座位等，企業將面對新現實，因此集團必須迅速適應，繼續經營及發展。

他感謝員工的努力，過去兩個月確保有足夠的口罩和防護裝備保障同事，前線員工更加班工作，採購逾500萬個外科口罩，透過黃廷方慈善基金捐贈予特區政府支援社區，而全體10,000位同事並沒有感染報告，又請員工保重身體，相信集團必定能跨越這個艱難時期，所有人都必須改變思維，從當前危機中學習。