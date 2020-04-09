油組減產會議召開在即　美國是關鍵　美油收高6%布油上漲3%

原油期貨價格4月8日收高。美國原油產量下降的消息，以及投資者對主要產油國將在本週達成減產協議的預期，使油價得到支撐。

4月8日，紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.46美元，漲幅6.2%，收於25.09美元/桶。盤中，該期貨一度上漲11.9%，最高觸及26.45美元/桶，但並未觸發熔斷，因為WTI原油交易的熔斷漲幅標準已於在3月19日從7%上調為15%。

4月8日，倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲97美分，漲幅3%，收於32.84美元/桶。

受新冠肺炎疫情影響，各國石油需求量下降。（新華社）

美國能源信息署（EIA）周三（4月8日）稱，截至4月3日當週，美國國內原油日產量從接近歷史最高紀錄的1,240萬桶減少了60萬桶。但EIA數據同時顯示，美國國內原油庫存連續第11周增加。

儘管如此，Tyche Capital Advisors公司常務理事塔裏克·查希爾（Tariq Zahir）表示：「周四（4月9日）的OPEC+（歐佩克成員國和俄羅斯等非歐佩克產油國）會議將是決定性因素，它將決定未來油價是保持穩定還是從此上漲，抑或是重新回到20美元/桶之下。」他表示：「由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情繼續阻礙交通出行，陸上與空中交通的燃料需求損失令人震驚，看來近期內情況不會好轉。」

當地時間4月9日，OPEC+將召開緊急會議討論減產問題。次日，G20能源部長將與一些其他國際組織成員進行視頻會議，討論穩定國際能源市場相關問題，屆時美國也將參與其中。

據路透社報道，沙特、俄羅斯和其他OPEC+成員國在本週的談話中同意大幅削減原油產量的前提是，美國和其他幾個國家也加入減產隊伍，以支撐遭受新冠疫情重創的油價。而美國能源部卻在4月7日的一份聲明中指出，在白宮堅持不干預私人市場的情況下，美國的（石油）產出已經出現下降。只不過這種下降會非常緩慢，在未來兩年內緩慢進行。